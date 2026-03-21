Боссы UFC страшно не любят россиянина. Последний шанс взять золото!

Субботним вечером в Лондоне пройдет важнейший для отечественных смешанных единоборств (ММА) турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 270, в главном событии которого россиянин Мовсар Евлоев постарается стать неоспоримым претендентом номер один в полулегкой весовой категории. РИА Новости Спорт – о том, как наш спортсмен получил статус одного из самых нелюбимых руководством лиги бойцов и что необходимо не знающему поражений уроженцу Ингушетии, чтобы ситуацию изменить.

© UFC Постер лондонского турнира UFC

Бой жизни для Евлоева

По-хорошему, наш спортсмен уже давно должен был биться за титул. Он не знает поражений, у него 19-0 профессиональный рекорд и показатель 9-0 в UFC — только ленивый не говорит, что Мовсар заслужил встречу с владеющим поясом Александром Волкановски. Вот как сам австралиец отзывается об ингуше:

« "Мовсар, думаю, именно тот человек, который заслуживает быть следующим претендентом. Я всегда считал, что он достоин титульного боя". (Youtube-канал FLAGRANT)

У руководства промоушена свое видение: они не котировали неконфликтного россиянина еще до переезда на Paramount, ведь в девяти победных поединках под эгидой главной ММА-лиги мира у него нет ни одного финиша. Поэтому и "титульники" в не самом богатом на топ-имена дивизионе раздают тем, кто проигрывает, но разбавляет неудачи крутыми победами… А 32-летний Евлоев остается в стороне. Возникает логичный вопрос: зачем вообще нужна рейтинговая система, если у вас есть очевидный первый номер в весовой, но его раз за разом кидают с чемпионским боем?

© UFC Алекс Волкановски

« "Меня не любят матчмейкеры UFC? Кому их любовь нужна? В Лондоне будут драться два главных претендента на бой за пояс, оба идут без поражений. Всегда приятно наблюдать именно за такими боями. В России меня хорошо поддерживают, так что для меня не будет удивлением, если люди не будут спать в два ночи, чтобы посмотреть мой бой", – цитирует Евлоева Sport24.

Впрочем, через такое проходили многие российские звезды UFC. Долго добивались "титульника" Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, ныне первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), по-прежнему ждут своего шанса Александр Волков и Арман Царукян… Стратегия у Мовсара должна быть банальной — драться как можно чаще и побеждать как можно ярче. В какой-то момент UFC просто не сможет игнорировать такую боевую единицу.

Однако не сомневаемся, что в случае досрочной победы над Лероном Мерфи Евлоев все же получит Волкановски. Россиянин уже обозначил, что готов быстро вернуться в октагон после противостояния в Лондоне:

« "Март, апрель, май… Нормально. Я после боя не собираюсь домой, хочу остаться в США и ждать бой за титул. Тем более Волк уже отошел от последнего боя и может готовиться к следующему. Мне май тоже подходит".

Но давайте не торопиться. Ведь ни в коем случае нельзя списывать со счетов соперника Мовсара.

Мерфи тоже не знает поражений и имеет девять побед в UFC.

В последнем бою он сотворил красивейший нокаут, вырубив американца Аарон Пико ударом локтем с разворота (видео прикрепляем ниже).

Бокс и кикбоксинг — его база. В стойке может доставить проблем Мовсару, так что лучше россиянину поработать с 34-летним британцем в партере.

Завтра Мерфи, переживший нападение с выстрелами в голову и серьезную аварию, дерется на своей территории и при поддержке родной публики.

Интересный факт про Лерона: в своем дебютном бою в UFC в сентябре 2019-го манкунианец бился с россиянином Зубайрой Тухуговым. Та встреча завершилась ничьей.

« "Я чувствую, что прошел через все ужасные вещи в жизни. И я всегда говорил, что единственное, что может меня остановить, это смерть. Нет такого бойца, который мог бы сломать меня. И я вступлю в бой против Евлоева без страха. Что можно сделать со мной такого, чего уже не было?"

Коэффициенты

Букмекеры видят Мовсара фаворитом — 1,2 против 3,4 на хозяина клетки Мерфи.

Во сколько начало турнира

Турнир стартует в 20:00 по Москве. Главное событие вечера начнется не раньше часа ночи.

Где смотреть

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск" . На общедоступном телевидении эфир стартует в 21:00 мск.

