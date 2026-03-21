В Саратове открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ

САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники администрации проводят обход домов в Саратове, поврежденных в результате атаки беспилотников, для жителей открыта горячая линия, сообщил глава города Игорь Молчанов.
В субботу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры, в нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавши, по предварительным данным, нет. В Саратове также повреждено несколько домов, в них частично выбиты стекла. Два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозе их жизням нет.
"В результате атаки БПЛА пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина администрацией организована работа по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектов", - сообщил Молчанов в своем канале на платформе MAX.
Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Для жителей открыта круглосуточная горячая линия по телефонам 8-929-777-68-32, 8-8452-96-07-70.