Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
18:59 21.03.2026 (обновлено: 19:21 21.03.2026)
Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу
Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что не добавляла бы четверные прыжки в короткую программу стартовавшего в... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T18:59:00+03:00
2026-03-21T19:21:00+03:00
аделия петросян, спорт
Фигурное катание, Аделия Петросян, Спорт
Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу

Петросян: не добавляла бы четверные в короткую программу Кубка Первого канала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что не добавляла бы четверные прыжки в короткую программу стартовавшего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала.
Петросян выиграла короткую программу женщин, получив 76,45 балла. Так как турнир экспериментальный, в короткой программе были разрешены четверные прыжки. Победительница зашла на четверной тулуп, исполнив его с недокрутом в четверть оборота.
"Если я была президентом международной федерации, разрешила бы четверные в короткой программе? Наверное, нет. Хочется больше акцента делать на непрыжковых элементах. У нас их (прыжков) очень много в произвольной программе, и если мы умеем их выполнять, мы их туда вставляем. А здесь хотелось бы одну из программ сделать с акцентом на вторую оценку - на хореографию, вращения. Из-за большого количества прыжков не всегда успеваешь качественно отрабатывать вращения и скольжение. Хотя мы этим занимаемся каждый день, все равно основной акцент идет на прыжки. Поэтому я бы, наверное, не добавляла четверные в короткую", - сказала Петросян журналистам.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала
