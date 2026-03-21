Петросян заявила, что не добавляла бы четверные в короткую программу

"Если я была президентом международной федерации, разрешила бы четверные в короткой программе? Наверное, нет. Хочется больше акцента делать на непрыжковых элементах. У нас их (прыжков) очень много в произвольной программе, и если мы умеем их выполнять, мы их туда вставляем. А здесь хотелось бы одну из программ сделать с акцентом на вторую оценку - на хореографию, вращения. Из-за большого количества прыжков не всегда успеваешь качественно отрабатывать вращения и скольжение. Хотя мы этим занимаемся каждый день, все равно основной акцент идет на прыжки. Поэтому я бы, наверное, не добавляла четверные в короткую", - сказала Петросян журналистам.