Петросян оценила исполнение четверного тулупа - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
18:39 21.03.2026
Петросян оценила исполнение четверного тулупа
Петросян оценила исполнение четверного тулупа - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Петросян оценила исполнение четверного тулупа
Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Италии фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что хотела бы прийти к стабильному исполнению... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T18:39:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
аделия петросян
Фигурное катание, Аделия Петросян
Петросян оценила исполнение четверного тулупа

Петросян о четверном тулупе в короткой программе: хочется делать его стабильно

Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Италии фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что хотела бы прийти к стабильному исполнению четверного тулупа.
В субботу представляющая Москву Петросян выиграла короткую программу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, набрав 76,45. Она также зашла на четверной тулуп, исполнив его с недокрутом в четверть оборота. Второй стала Софья Муравьева (70,89), третьей - Алиса Двоеглазова (70,22).
"Четверной получился, наверное, потому что я все-таки стараюсь прислушиваться к многомиллионным советам, что нужно уже отпустить его, довериться судьбе и не зацикливаться. И просто хочется, знаете, научиться делать его стабильно. Я постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры. Рада, что он получился - пусть и с небольшим недокрутом, но уже хорошо", - рассказала Петросян.
"На самом деле прокатываться было тяжело, потому что случилась задержка, и мы очень долго находились в раздевалке. Уже прыгали, ходили, снова прыгали. Я, конечно, хотела до конца поддерживать ребят, поэтому ушла всего за 30 минут до проката. Думала, быстро разминусь, но началась задержка. В итоге я не успела ни нормально поддержать ребят, ни грамотно размяться - слишком много распрыгивалась. Но благодаря нашей команде, которая очень меня поддерживала, кричала вместе со мной, я все-таки додержала прокат и доехала", - добавила спортсменка.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Петросян всем доказала свой высокий уровень, заявила Тарасова
