Петросян оценила исполнение четверного тулупа

"Четверной получился, наверное, потому что я все-таки стараюсь прислушиваться к многомиллионным советам, что нужно уже отпустить его, довериться судьбе и не зацикливаться. И просто хочется, знаете, научиться делать его стабильно. Я постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры. Рада, что он получился - пусть и с небольшим недокрутом, но уже хорошо", - рассказала Петросян.

"На самом деле прокатываться было тяжело, потому что случилась задержка, и мы очень долго находились в раздевалке. Уже прыгали, ходили, снова прыгали. Я, конечно, хотела до конца поддерживать ребят, поэтому ушла всего за 30 минут до проката. Думала, быстро разминусь, но началась задержка. В итоге я не успела ни нормально поддержать ребят, ни грамотно размяться - слишком много распрыгивалась. Но благодаря нашей команде, которая очень меня поддерживала, кричала вместе со мной, я все-таки додержала прокат и доехала", - добавила спортсменка.