https://ria.ru/20260321/petrosyan-2082172619.html
Петросян всем доказала свой высокий уровень, заявила Тарасова
2026-03-21T18:34:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082170496_0:395:2048:1547_1920x0_80_0_0_7d0a3d9f9ca91de2a7ff8e66e2635aca.jpg
https://ria.ru/20260321/valieva-2082172490.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082170496_0:203:2048:1739_1920x0_80_0_0_572593b7611c9cfd9b2b6faca1608e86.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Тарасова: рада за Петросян, она всем доказала свой высокий уровень
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что рада видеть хорошее выступление Аделии Петросян на Кубке Первого канала, проходящем в Санкт-Петербурге.
Петросян исполнила четверной тулуп с недокрутом в короткой программе и стала победительницей с результатом 76,45 балла. Соревнования проходят с 21 по 22 марта. Ранее стало известно, что в короткой программе у женщин на Кубке Первого канала этого сезона будут разрешены четверные прыжки, что запрещено на всех остальных турнирах.
«
"Я очень рада за Аделию Петросян – тому, что она вышла и доказала всем, какой она большой молодец. И что она прыгнула четверной тулуп, они (с тренером) немного поменяли заход, и она его исполнила. Она - молодец", - сказала Тарасова.
Петросян 18 лет. На прошедшей Олимпиаде в Италии она заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.