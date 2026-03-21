Петросян исполнила четверной тулуп на Кубке Первого канала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Кубок Первого канала проходит с 21 по 22 марта. Ранее стало известно, что в короткой программе у женщин на Кубке Первого канала этого сезона будут разрешены четверные прыжки, что запрещено на всех остальных соревнованиях.