В Москве отремонтировали более 25 домов с фасадами с лепными венками

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 25 домов с фасадами, украшенными лепными венками, отремонтировали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более 25 домов с фасадами, украшенными лепными венками — изящными элементами, заимствованными из античности и придающими зданиям особую торжественность и благородство. Во время работ удалось не только укрепить стены, но и бережно сохранить их декор, подчеркивающий уникальный характер каждого здания", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается на сайте, одним из обновленных зданий стал пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Гагаринский переулок, дом 23, строение 1. Он был возведен в 1910 году по индивидуальному проекту архитектора Дмитрия Челищева в неоклассическом стиле.

Отмечается, что в 2022 году здесь провели комплекс работ, включающий обновление фасада, крыши и системы центрального отопления.

Кроме того, в 2023 году был приведен в порядок уникальный жилой дом в Большом Кисловском переулке (дом 4, строение 1), эркеры которого тоже украшает лепнина с венками. Это пятиэтажное здание в стиле неоклассики построено в 1913-м по проекту архитектора Николая Чернецова. Уточняется, что на объекте провели комплекс мероприятий по ремонту фасада, крыши, подвала и ряда инженерных систем.