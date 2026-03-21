Битва столиц и ультра-си Валиевой: в Питере стартует Кубок Первого канала

Кубок Первого канала по фигурному катанию стартует 21 марта в Санкт-Петербурге. Главным событием турнира станет выступление Камилы Валиевой — самая талантливая в истории, по мнению ее бывшего тренера Этери Тутберидзе, фигуристка стремительно восстанавливает былые качества.

Валиева вернула два из трех ультра-си

Технически возвращение Валиевой после завершившейся в конце декабря дисквалификации состоялось в последних числах января на чемпионате России по прыжкам. Там 19-летняя фигуристка продемонстрировала тулуп в четыре оборота, причем не только соло, но и в каскаде — и это впечатлило, потому что прыжки подобной сложности в женском — именно в женском, а не в девичьем — одиночном катании спортсменки исполняют крайне редко.

Однако скептики не преминули заметить: мол, одно дело исполнить квад просто с разгона, а другое — в сочетании с другими элементами, как это происходит в классическом фигурном катании. Что ж, у Валиевой появится возможность поразить и их: фигуристка заранее объявила, что исполнит на Кубке Первого канала короткую программу. И, как сообщил источник РИА Новости, в ее планах — показать там тулуп в четыре оборота.

Дотошные читатели спросят — но ведь исполнение этого прыжка в короткой программе запрещено правилами? Верно, но впервые в истории Кубков Первого канала, которая тянется с 2021 года, нынешний пройдет по особенному регламенту, в котором данного ограничения, которое многими специалистами считается несправедливым, не будет. Поэтому у Валиевой появится возможность продемонстрировать все, что она на данный момент умеет.

А фигуристка, к слову, в пятницу опубликовала в своих соцсетях видео исполнения на тренировке акселя в три с половиной оборота — еще одного сложнейшего прыжка. Наверняка Валиева и его попробует показать на турнире. Таким образом, Камила восстановила два элемента ультра-си из трех, которыми владела до ситуации с допинговым нарушением. Остался еще сальхов в четыре оборота — но если дело пойдет так же бодро, то и он, судя по всему, не заставит себя долго ждать.

Еще одно примечательное событие Кубка Первого канала — выход на лед обоих наших олимпийцев. Но если Петр Гуменник , вернувшись с Игр в Италии , уже выступил в Финале Гран-при России Челябинске , где одержал убедительную победу, то Аделия Петросян на некоторое время ушла в тень, появившись лишь в одном из развлекательных шоу. В Санкт-Петербурге у фигуристки появится возможность выступить уже без такого давления, каковое она ощущала на Олимпиаде — и взять реванш за относительную неудачу.

Помогут ли Питеру "легионеры"?

Впрочем, личные соревнования на Кубке Первого канала всегда второстепенны, а основная интрига здесь — схватка команд. За победу в разное время здесь соревновались и красные с синими, иногда к ним присоединялись белые, капитанами дружин становились Алина Загитова , Евгения Медведева, Анна Щербакова Елизавета Туктамышева … На сей раз впервые в истории соперничать будут сборные Москвы и Санкт-Петербурга. В таком формате однажды проводился лишь прыжковый турнир, а сейчас получится полноценное соревнование по фигурному катанию во всем его многообразии.

Составы команд

В сборную Москвы вошли:

Команду Санкт-Петербурга составят:

Нетрудно заметить, что силы были бы неравны, если бы петербургскую команду не подкрепили "легионерами" — за нее, в частности, выступят Нелюбова и Хуснутдинова. В данном же раскладе интрига закручена на все сто. В парном катании и танцах маятник удачи может качнуться как в ту, так и в другую сторону. В одиночном у женщин вроде бы преимущество на стороне Москвы, у мужчин — Санкт-Петербурга, но после той же Олимпиады в Италии нет смысла напоминать, насколько неожиданными могут оказаться итоги…

Регламент и правила

По регламенту турнира в субботу спортивные пары, женщины и мужчины исполнят короткие программы, а затем состоится конкурс мастерства на льду во всех дисциплинах. В воскресенье танцоры, женщины и мужчины выступят с произвольными программами, после чего состоятся прыжковый баттл и командные эстафеты.

Призовой фонд

Он составит 21 миллион рублей: победители получат 14 миллионов, проигравшие — семь.

Расписание 21 марта и где смотреть

В 14:00 по московскому времени с короткой программой на лед выйдут спортивные пары:

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков Анастасия Мишина — Александр Галлямов Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

В 15:40 стартует короткая программа у женщин:

Софья Муравьева Аделия Петросян Дина Хуснутдинова Алиса Двоеглазова Ксения Гущина Камила Валиева

В 16:20 начнут соревноваться мужчины (короткая программа):

Никита Сарновский Артур Даниелян Марк Кондратюк Владислав Дикиджи Андрей Мозалёв Пётр Гуменник

В 14:45 состоится конкурс мастерства на льду.