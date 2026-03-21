КСИР заявил, что сбил израильский F-16 в небе над центральным Ираном

ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Системы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции сбили израильский военный самолет F-16 в небе над центральным Ираном, следует из заявления пресс-службы КСИР.

КСИР также отметил, что с начала конфликта иранские силы ПВО уничтожили более 200 единиц вражеской военной техники, включая БПЛА, самолеты-дозаправщики, а также истребители.