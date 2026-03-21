Лондон назвал "угрозой интересам" атаку на базу в Индийском океане

ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании после сообщений об иранской атаке по базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане заявило об "угрозе британским интересам", признав при этом, что объект используется для военных операций США.
Об атаке на британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США, ранее в субботу сообщило иранское агентство Mehr, не приведя подробностей. Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на данные иранских СМИ, сообщил, что Иран атаковал двумя баллистическими ракетами. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает 5 тысяч километров.
"Удары Ирана по всему региону… представляют угрозу британским интересам и британским союзникам", - говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства, которое приводит Sky News. Утверждается, что британские ВВС защищают "наш народ и персонал в регионе".