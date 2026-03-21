Балук: ГЧП создает новые точки роста для московских инвесторов

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Москва сохраняет лидирующие позиции по уровню инвестиционного климата и развитию инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП), сказал директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук.

Заявление прозвучало на Форуме технологической инфраструктуры в рамках панельной сессии "Формула инвестиций. Источники финансирования и финансовые продукты для создания инфраструктуры".

"Столица наращивает потенциал в сфере ГЧП, успешно привлекая средства частных инвесторов для реализации значимых проектов городской инфраструктуры. Особую значимость такие инструменты приобретают в капиталоемких отраслях, включая транспортный сектор или промышленное производство. Таким образом, государственно-частное партнерство становится ключевым драйвером экономического развития города, открывая перед инвесторами новые перспективные направления для вложения средств и создавая надежную основу для долгосрочного сотрудничества", — отметил Балук, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

По его словам, такой формат, с одной стороны, гарантирует инвестору возвратность средств при реализации масштабных проектов, и, с другой стороны, это возможность для города привлечь внебюджетные инвестиции в создание важных объектов.

Так, сегодня в Москве реализуется более 750 инвестиционных проектов, включая различные формы ГЧП. Например, заключено уже 36 контрактов с гарантией сбыта, предусматривающих выпуск продукции для нужд столицы. По таким соглашениям в городе налаживают выпуск жизненно важных лекарств, в том числе с использованием отечественных фармсубстанций, современной отечественной продукции для городского транспорта и многих других изделий.

Одним из потенциальных направлений для дальнейшего расширения сфер использования механизмов ГЧП, как подчеркнул Балук, может стать создание кластера новых энергетических мощностей для закрытия растущей потребности в электропотреблении.