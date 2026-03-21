Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:03 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/baluk-2082133723.html
Балук: ГЧП создает новые точки роста для московских инвесторов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082132358_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_675960b5f1569018c14083d1651c365c.jpg
https://ria.ru/20260318/moskva-2081456352.html
https://ria.ru/20260320/forum-2082006972.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082132358_233:0:2900:2000_1920x0_80_0_0_a4905ddcd1cd4c177cd66cf604f1532d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Москва сохраняет лидирующие позиции по уровню инвестиционного климата и развитию инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП), сказал директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук.
Заявление прозвучало на Форуме технологической инфраструктуры в рамках панельной сессии "Формула инвестиций. Источники финансирования и финансовые продукты для создания инфраструктуры".
"Столица наращивает потенциал в сфере ГЧП, успешно привлекая средства частных инвесторов для реализации значимых проектов городской инфраструктуры. Особую значимость такие инструменты приобретают в капиталоемких отраслях, включая транспортный сектор или промышленное производство. Таким образом, государственно-частное партнерство становится ключевым драйвером экономического развития города, открывая перед инвесторами новые перспективные направления для вложения средств и создавая надежную основу для долгосрочного сотрудничества", — отметил Балук, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
По его словам, такой формат, с одной стороны, гарантирует инвестору возвратность средств при реализации масштабных проектов, и, с другой стороны, это возможность для города привлечь внебюджетные инвестиции в создание важных объектов.
Так, сегодня в Москве реализуется более 750 инвестиционных проектов, включая различные формы ГЧП. Например, заключено уже 36 контрактов с гарантией сбыта, предусматривающих выпуск продукции для нужд столицы. По таким соглашениям в городе налаживают выпуск жизненно важных лекарств, в том числе с использованием отечественных фармсубстанций, современной отечественной продукции для городского транспорта и многих других изделий.
Одним из потенциальных направлений для дальнейшего расширения сфер использования механизмов ГЧП, как подчеркнул Балук, может стать создание кластера новых энергетических мощностей для закрытия растущей потребности в электропотреблении.
Кроме того, столичные инструменты государственно-частного партнерства открывают перспективы для компаний из других регионов, достигших пределов локального развития. Благоприятный инвестиционный климат Москвы создает оптимальные условия для масштабирования бизнеса: столица предоставляет доступ к развитой предпринимательской среде, квалифицированным кадрам и обширному рынку сбыта, что позволяет эффективно интегрировать компании в экономику города и обеспечить их дальнейший рост.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала