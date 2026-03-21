Алаудинов назвал путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верным
08:12 21.03.2026
Алаудинов назвал путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верным
Алаудинов назвал путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верным - РИА Новости, 21.03.2026
Алаудинов назвал путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верным
Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который противостоит угрозам киевского режима, абсолютно верна, таким мнение с РИА Новости поделился... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T08:12:00+03:00
2026-03-21T08:12:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
апти алаудинов
виктор орбан
евросоюз
украина
венгрия
россия
в мире, украина, венгрия, россия, апти алаудинов, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Апти Алаудинов, Виктор Орбан, Евросоюз
Алаудинов назвал путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верным

Алаудинов: путь, которого придерживается Орбан, абсолютно верный

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который противостоит угрозам киевского режима, абсолютно верна, таким мнение с РИА Новости поделился заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
Алаудинов в разговоре с РИА Новости поддержал позицию и стратегию венгерского премьера, который отстаивает интересы своей страны, и обратился к нему напрямую.
"Вы пытаетесь сохранить свою экономику, сохранить свой суверенитет. За это вам честь и хвала. Реально делайте все для того, чтобы украинские подразделения, украинская власть осознала, что угрожать вам было ошибкой, и в этом случае вы являетесь победителем", - поддержал позицию Орбана Алаудинов.
Он подчеркнул, что нынешние власти Украины понимают только позицию силы, и если им дать отпор, то вряд ли они решаться на какие-либо шаги, но в случае смягчения риторики могут начать действовать. По мнению Алаудинова, угрозы со стороны Киева были вполне предсказуемы при нынешней позиции Орбана.
"Мы на протяжении последних четырех лет воюем с преступным режимом Украины. Человек, который его возглавляет, является конченым наркоманом, абсолютно неадекватным преступником, и его власть тоже преступная. Они совершают теракты на территории России, убивая мирных жителей. И для нас это, конечно, неудивительно - то, что они угрожают премьер-министру Орбану", - подчеркнул собеседник агентства.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
В миреУкраинаВенгрияРоссияАпти АлаудиновВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
