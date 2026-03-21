МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который противостоит угрозам киевского режима, абсолютно верна, таким мнение с РИА Новости поделился заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Алаудинов в разговоре с РИА Новости поддержал позицию и стратегию венгерского премьера, который отстаивает интересы своей страны, и обратился к нему напрямую.
"Вы пытаетесь сохранить свою экономику, сохранить свой суверенитет. За это вам честь и хвала. Реально делайте все для того, чтобы украинские подразделения, украинская власть осознала, что угрожать вам было ошибкой, и в этом случае вы являетесь победителем", - поддержал позицию Орбана Алаудинов.
Он подчеркнул, что нынешние власти Украины понимают только позицию силы, и если им дать отпор, то вряд ли они решаться на какие-либо шаги, но в случае смягчения риторики могут начать действовать. По мнению Алаудинова, угрозы со стороны Киева были вполне предсказуемы при нынешней позиции Орбана.
"Мы на протяжении последних четырех лет воюем с преступным режимом Украины. Человек, который его возглавляет, является конченым наркоманом, абсолютно неадекватным преступником, и его власть тоже преступная. Они совершают теракты на территории России, убивая мирных жителей. И для нас это, конечно, неудивительно - то, что они угрожают премьер-министру Орбану", - подчеркнул собеседник агентства.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
