МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет и переносит рейсы из-за ограничений в "Шереметьево", часть самолетов направлена на запасные аэродромы, сообщили в компании.

Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту " Шереметьево " в субботу в 9.59 мск.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" 21 марта " Аэрофлот " вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов, прибывающих в Москву , направлено на запасные аэродромы", - говорится в сообщении

Службы авиакомпании, в том числе контакт-центр, переведены на усиленный режим работы в связи со сложившейся ситуацией, отметили в "Аэрофлоте".