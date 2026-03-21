МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет и переносит рейсы из-за ограничений в "Шереметьево", часть самолетов направлена на запасные аэродромы, сообщили в компании.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Шереметьево" в субботу в 9.59 мск.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" 21 марта "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов, прибывающих в Москву, направлено на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Службы авиакомпании, в том числе контакт-центр, переведены на усиленный режим работы в связи со сложившейся ситуацией, отметили в "Аэрофлоте".
"На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - сообщила авиакомпания.
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
