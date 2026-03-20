Что Жириновский говорил о судьбе мира в 2026 году

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сегодня с новой силой обсуждают предсказание Владимира Жириновского. Сводится оно к пугающе конкретному событию: третья мировая война, по словам политика, начнется уже совсем скоро.
Какую дату он обозначил? И есть ли у человечества возможность все изменить?
"Будут готовы на крайние меры"
В одном из последних интервью, записанном в 2021-м, политик опирался на жесткую логику: в мире накопились противоречия, и одними переговорами обойтись будет нельзя.
"Чтобы их разом как-то решить, в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения", — объяснял Жириновский. Дипломатический ресурс, по его словам, будет исчерпан, и ему на смену придет силовой сценарий.
В своем выступлении Жириновский описывал геополитическую обстановку как раскаленный котел, который вот-вот взорвется. По его логике, именно 2027-й станет роковой чертой: накопившаяся усталость и амбиции мировых центров силы выплеснутся наружу.
США, теряющие влияние, и "стареющая" Европа, цепляющаяся за ускользающее лидерство, будут готовы на крайние меры. Китай, по мнению политика, в этот момент окажется не готов взять на себя роль гегемона — и это создаст опасный вакуум власти.
"Эта дата выбрана неслучайно — мир должен подготовиться к неизбежному", — заявил тогда лидер ЛДПР.
Ресурсная агония
В основе прогноза лежала прежде всего "ресурсная агония" Европы. В видении политика эпицентр мирового хаоса должен окончательно сместиться на Ближний Восток, где удар по Ирану станет своего рода детонатором.
Параллельно он указывал на стратегию "контролируемого хаоса" со стороны США. Цель Вашингтона к 2027 году — спровоцировать масштабный форс-мажор, чтобы обнулить гигантские долги и принудительно девальвировать остальной мир в пользу собственной экономики.
Последствия атаки в Тегеране, Иран
"Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, с применением самого мощного оружия", — описывал политик войну нового типа.
Особое место в его прогнозе занимала "цифровая слепота". Жириновский был уверен, что конфликт начнется с "выключения рубильника": первым делом будут уничтожены орбитальные спутники.
"Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало третьей мировой", — предупреждал Владимир Вольфович.
"Судьбу Зеленского решат другие"
Но, пожалуй, самый мрачный сценарий во всем этом хаосе будет уготован главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Жириновский предвидел применение "сверхоружия локального действия", под которым эксперты сегодня понимают тактический ядерный боеприпас.
Если США рискнут применить его на Ближнем Востоке, Россия получит моральное право на симметричный ответ в случае необходимости, что буквально "сметет" украинские территории.
Но главный удар по Зеленскому будет нанесен именно за столом переговоров. Жириновский описал встречу лидеров России и США в Сочи, которая станет аналогом Ялтинской конференции, но уже в новейшей истории.
"Они сядут вдвоем и поделят мир, чтобы прекратить это безумие, — утверждал политик еще в 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти. — А Зеленскому там места нет. Его судьбу решат другие".
Если верить этому сценарию, то украинский лидер обречен не только на военное поражение или экономический кризис, но и на политическую смерть, поскольку его исключат из "большой игры".
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
"Самые страшные события"
Но самые драматические события, по словам политика, все же будут на Ближнем Востоке. По его словам, в том регионе вспыхнет масштабный вооруженный конфликт.
"Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. <…> Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события", — предсказывал он. И именно сейчас это происходит буквально на наших глазах.
Жириновский уверял, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, и прямо говорил, что речь идет о третьей мировой войне. По мнению политика, в войне с мусульманским миром Израиль как государство не устоит.
Многие уверены: пророчества Жириновского сбываются с пугающей регулярностью, и вскоре список подтвержденных совпадений, скорее всего, пополнится.