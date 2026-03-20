Что Жириновский говорил о судьбе мира в 2026 году

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР в Москве. 20 декабря 2017 года

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сегодня с новой силой обсуждают предсказание Владимира Жириновского. Сводится оно к пугающе конкретному событию: третья мировая война, по словам политика, начнется уже совсем скоро.

Какую дату он обозначил? И есть ли у человечества возможность все изменить?

"Будут готовы на крайние меры"

В одном из последних интервью , записанном в 2021-м, политик опирался на жесткую логику: в мире накопились противоречия, и одними переговорами обойтись будет нельзя.

"Чтобы их разом как-то решить, в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения", — объяснял Жириновский. Дипломатический ресурс, по его словам, будет исчерпан, и ему на смену придет силовой сценарий.

В своем выступлении Жириновский описывал геополитическую обстановку как раскаленный котел, который вот-вот взорвется. По его логике, именно 2027-й станет роковой чертой: накопившаяся усталость и амбиции мировых центров силы выплеснутся наружу.

США, теряющие влияние, и "стареющая" Европа, цепляющаяся за ускользающее лидерство, будут готовы на крайние меры. Китай, по мнению политика, в этот момент окажется не готов взять на себя роль гегемона — и это создаст опасный вакуум власти.

"Эта дата выбрана неслучайно — мир должен подготовиться к неизбежному", — заявил тогда лидер ЛДПР.

Ресурсная агония

В основе прогноза лежала прежде всего "ресурсная агония" Европы. В видении политика эпицентр мирового хаоса должен окончательно сместиться на Ближний Восток , где удар по Ирану станет своего рода детонатором.

Параллельно он указывал на стратегию "контролируемого хаоса" со стороны США. Цель Вашингтона к 2027 году — спровоцировать масштабный форс-мажор, чтобы обнулить гигантские долги и принудительно девальвировать остальной мир в пользу собственной экономики.

"Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, с применением самого мощного оружия", — описывал политик войну нового типа.

Особое место в его прогнозе занимала "цифровая слепота". Жириновский был уверен, что конфликт начнется с "выключения рубильника": первым делом будут уничтожены орбитальные спутники.

"Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало третьей мировой", — предупреждал Владимир Вольфович.

"Судьбу Зеленского решат другие"

Но, пожалуй, самый мрачный сценарий во всем этом хаосе будет уготован главе киевского режима Владимиру Зеленскому . Жириновский предвидел применение "сверхоружия локального действия", под которым эксперты сегодня понимают тактический ядерный боеприпас.

Если США рискнут применить его на Ближнем Востоке, Россия получит моральное право на симметричный ответ в случае необходимости, что буквально "сметет" украинские территории.

Но главный удар по Зеленскому будет нанесен именно за столом переговоров. Жириновский описал встречу лидеров России и США в Сочи, которая станет аналогом Ялтинской конференции, но уже в новейшей истории.

"Они сядут вдвоем и поделят мир, чтобы прекратить это безумие, — утверждал политик еще в 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти. — А Зеленскому там места нет. Его судьбу решат другие".

Если верить этому сценарию, то украинский лидер обречен не только на военное поражение или экономический кризис, но и на политическую смерть, поскольку его исключат из "большой игры".

"Самые страшные события"

Но самые драматические события, по словам политика, все же будут на Ближнем Востоке. По его словам, в том регионе вспыхнет масштабный вооруженный конфликт.

"Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке . <…> Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события", — предсказывал он. И именно сейчас это происходит буквально на наших глазах.

Жириновский уверял, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, и прямо говорил, что речь идет о третьей мировой войне. По мнению политика, в войне с мусульманским миром Израиль как государство не устоит.