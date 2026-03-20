МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский постепенно теряет возможность продавливать законы через парламент, пишет Times со ссылкой на источники в Верховной Раде.
"Зреет настоящий парламентский кризис. Ядро того большинства, что было у них еще два месяца назад, рухнуло", — цитирует издание слова депутата Верховой рады Тамилы Ташевой.
Как пишет Times, с начала конфликта с Россией полномочия сложили пятьдесят четыре депутата, а оставшиеся парламентарии не хотят голосовать за правительственные законопроекты.
Зеленский в воскресенье пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Вчера, 10:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>