Зеленский назвал главную тему переговоров в США - РИА Новости, 20.03.2026
18:25 20.03.2026
Зеленский назвал главную тему переговоров в США
Зеленский назвал главную тему переговоров в США - РИА Новости, 20.03.2026
Зеленский назвал главную тему переговоров в США
Владимир Зеленский назвал обсуждение параметров продолжения трехсторонних встреч представителей РФ, Украины и США главным заданием для украинской переговорной... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:25:00+03:00
2026-03-20T18:25:00+03:00
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Зеленский назвал главную тему переговоров в США

Зеленский назвал подготовку к трехсторонней встрече темой переговоров в США

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал обсуждение параметров продолжения трехсторонних встреч представителей РФ, Украины и США главным заданием для украинской переговорной группы на предстоящей в субботу встрече с американской стороной.
Ранее Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда в субботу проведет в США двусторонние встречи с американскими коллегами по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых сообщал Зеленский, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
"Главное их задание - это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Второе задание - подготовка к соответствующим встречам, готовность документов", - сказал Зеленский.
По его словам, украинская команда также обсудит вопросы программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предполагает закупку европейскими странами американского оружия для Киева, двусторонние отношения Украины и США и соглашение по дронам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
