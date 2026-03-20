Зеленский назвал главную тему переговоров в США

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал обсуждение параметров продолжения трехсторонних встреч представителей РФ, Украины и США главным заданием для украинской переговорной группы на предстоящей в субботу встрече с американской стороной.

"Главное их задание - это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Второе задание - подготовка к соответствующим встречам, готовность документов", - сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.