В Белгородской области рассказали о росте числа атак БПЛА

БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Количество атак беспилотников на Белгородскую область в 2026 году выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вследствие этого выросло и количество погибших и раненых практически втрое, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Медведева.

"В 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обстрелов из РСЗО увеличилось в три раза, количество атак беспилотников – в два раза. Как следствие, практически втрое увеличилось количество погибших и раненых", – рассказала Медведева в ходе международного телемоста, посвященного военным преступлениям ВСУ против мирного населения Белгородской области.

Замгубернатора также отметила, что вдвое увеличилось количество атак беспилотников на гражданские автомобили в Белгородской области.

"В связи с обострением обстановки на сегодняшний день отселены более 14 тысяч человек, которые жили вдоль границы в 68 населённых пунктах Белгородской области", – добавила Медведева, слова которой приводит пресс-служба правительства региона.

Как сообщили в региональном правительстве, телемост был организован делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. К телемосту присоединились более 70 государств.

Сам Мирошник представил факты о преступлениях киевского режима в приграничных регионах России. В частности, он отметил, что киевский режим четыре года назад запустил "неостанавливающийся конвейер массированных атак" на белгородском направлении с целью получить максимальное число жертв среди мирного населения, разрушение гражданской инфраструктуры и создание невыносимых условий для жизни обычного мирного населения.

"На территории области уже пострадало более 3850 мирных жителей, из которых 467 — погибли. За это время пострадали уже 238 несовершеннолетних, 23 из них погибли. Всего по гражданским объектам Белгородской области украинские боевики выпустили более 116 тысяч различных боеприпасов, преимущественно производства стран НАТО", - приводит региональное правительство слова Мирошника.

Участники международного телемоста "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области" призвали международное сообщество выступить с осуждением преступных деяний киевского режима против мирных жителей России.

"Белгородская область – это, наверное, такой пример работы для обеспечения гражданской обороны. Потому что мало иметь сильные военные возможности. Еще крайне важно создать условия, при которых люди могут сами себя защитить. Могут найти укрытие, могут найти медицинскую помощь, могут организоваться в территориальную оборону, специальные системы защиты, оповещения, которые просто позволяют выжить", - отметил Мирошник.

По его словам, эта вынужденная мера, которая показывает уровень мобилизации, взаимодействия гражданского населения и местных органов власти. Материалы будут постоянно дополнять и рассылать, передавая всем сторонам, которые захотят их получить.