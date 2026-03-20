Захарова описала позицию фон дер Ляйен по газу из России словами Цветаевой
18:49 20.03.2026 (обновлено: 19:05 20.03.2026)
Захарова описала позицию фон дер Ляйен по газу из России словами Цветаевой
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя позицию главы Еврокомиссии по закупкам российского газа, вспомнила слова поэтессы Марины Цветаевой. РИА Новости, 20.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя позицию главы Еврокомиссии по закупкам российского газа, вспомнила слова поэтессы Марины Цветаевой.
Ранее Урсула фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.
«
"Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света", — написала Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что Брюссель погружал себя в темноту во всех смыслах уже не раз. Например, во время открытия Готардского тоннеля в Швейцарии, сопровождавшегося ритуальным сатанистским церемониалом, или Олимпийских игр в Париже, которые ознаменовались публичным надругательством над святыми для сотен миллионов людей символами.
"Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова. Не техническая катастрофа, не какие-то природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Евросоюзе, а решения его собственных руководителей, которые просто переключают рубильник. Причем речь идет не о личном их выборе, а о том, что они увлекают во тьму целые страны", — подчеркнула дипломат.
Официальный представитель МИД также привела и венгерскую пословицу, гласящую, что "в темноте все коровы черные".
"Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала", — заключила Захарова.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
