Захарова назвала Евгения Киселева* киевскорежимным нюхачом

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что бывший российский телеведущий Евгений Киселев*, признанный иноагентом, был в прямом эфире "под дозой", без которой не может продвигать свои идеи.

По предположению дипломата, вскоре публику попытаются убедить, что на видео у Киселева "ложечка для сахара как у Макрона", "салфетка, в трубочку свернутая" или "соломинка для газировки не в то горло проскользнула".