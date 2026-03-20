12:05 20.03.2026 (обновлено: 14:26 20.03.2026)
СМИ: японцы ужаснулись упоминанию Трампом Перл-Харбора на встрече с Такаити
Многие японские политики и ученые были в ужасе после того, как президент США Дональд Трамп упомянул нападение японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером... РИА Новости, 20.03.2026
NYT: японцы были в ужасе после упоминания Трампом нападения на Перл-Харбор

© REUTERS / Evelyn HocksteinСанаэ Такаити на встрече с Дональдом Трампом
Санаэ Такаити на встрече с Дональдом Трампом
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Многие японские политики и ученые были в ужасе после того, как президент США Дональд Трамп упомянул нападение японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, пишет американская газета The New York Times.
В четверг Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об "эффекте неожиданности" при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
"Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе", — говорится в публикации.
По данным издания, многие посчитали неуместным возвращение к "болезненной главе Второй мировой войны", другие разгневались на Такаити, отметив, что ей не стоило молчать. Помимо этого, некоторые выразили обеспокоенность тем, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.
Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.
