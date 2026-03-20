ВСУ потеря более 1900 военных за неделю в зоне войск "Востока"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1,9 тысячи военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", которая продвинулась в глубину обороны противника, сообщило Минобороны России.

"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1,9 тысячи военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и девять артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении министерства.