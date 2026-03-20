ЕС может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
16:32 20.03.2026
ЕС может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Киеву, пишут СМИ
ЕС может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
ЕС может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Киеву, пишут СМИ
Евросоюз в случае, если венгерский премьер Виктор Орбан продолжит выступать против предоставления кредита Киеву на 90 миллиардов евро, рассмотрит ряд контрмер,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:32:00+03:00
2026-03-20T16:32:00+03:00
киев
венгрия
будапешт
в мире, киев, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, европейский суд, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Европейский суд, Мирный план США по Украине
ЕС может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Киеву, пишут СМИ

Politico: ЕС может подать в суд на Венгрию из-за ее позиции против кредита Киеву

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз в случае, если венгерский премьер Виктор Орбан продолжит выступать против предоставления кредита Киеву на 90 миллиардов евро, рассмотрит ряд контрмер, в частности, подачу иска против Будапешта в Европейский суд, пишет газета Politico.
По информации одного из чиновников ЕС, многие европейские лидеры считают вероятным переизбрание Орбана, при котором он якобы будет более склонен одобрить предоставление кредита Украине, если "нефть снова потечет по нефтепроводу "Дружба".
"Но если этого не произойдет, на встрече лидеров на Кипре 23-24 апреля будут рассмотрены различные меры наказания, включая замораживание дополнительного финансирования, подачу иска против Венгрии в высший суд ЕС, наложение штрафов и даже так называемый "ядерный вариант", применение седьмой статьи, которая лишает страны права голоса в ЕС", - говорится в материале издания.
В четверг Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
