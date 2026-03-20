Велогонщица Лысенко рассказала, когда вернется к соревнованиям

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская велогонщица Алина Лысенко сообщила, что перенесла плановую операцию и рассчитывает вернуться к соревнованиям в мае.
"Я перенесла плановую операцию, к сожалению, на ближайших гонках вы меня не увидите – следующие этапы Кубка мира я тоже пропущу. Пока планируются гонки в мае, но загадывать сложно. Тем, кто беспокоится за меня, скажу, сейчас уже со мной все хорошо, я отдыхаю и восстанавливаюсь. Скоро к вам вернусь по полной программе", - написала Лысенко в своем Telegram-канале.
Лысенко 22 года. Она является чемпионкой Европы в кейрине и двукратным бронзовым призером в спринте. Также на ее счету есть бронза чемпионата мира.
Международный союз велосипедистов (UCI) в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
