Велогонщица Лысенко рассказала, когда вернется к соревнованиям

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская велогонщица Алина Лысенко сообщила, что перенесла плановую операцию и рассчитывает вернуться к соревнованиям в мае.

Международный союз велосипедистов (UCI) в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.