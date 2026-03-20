Васильев не видит смысла в объединении ФЛГР с другими федерациями

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является самодостаточным главой организации, спортсмены постоянно приносят высокие результаты, и зачем с кем-то объединять успешную федерацию, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что стал одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. В 2005 году была основана Ассоциация лыжных видов спорта России на базе Союза лыжных федераций. Она представляет Россию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и включает в себя Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), Российскую федерацию горнолыжного спорта, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом ассоциации в данный момент является глава ФЛГР Вяльбе.
«
"Насколько я знаю, Елена Вяльбе сказала, что она уходит. Я не знаю, может быть, она изменит свое мнение. Но Елена Вяльбе на протяжении многих лет была самодостаточным президентом Федерации лыжных гонок России. И она давала результат. А зачем ей, что называется, менять шило на мыло. Федерация лыжных гонок России является самодостаточной федерацией, которая показывает очевидную динамику в своем развитии. Зачем ее портить, я в этом вообще не вижу смысла. Зачем изменять успешную федерацию и с кем-то ее объединять?" - сказал Васильев.