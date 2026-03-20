В Москве площадки ДСМР на Ураза-байрам посетили 17 тысяч верующих

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 17 тысяч верующих посетили площадки праздничных молитв Духовного собрания мусульман России (ДСМР) в Москве на праздник Ураза-байрам, рассказали РИА Новости в организации.

В 2026 году мусульмане встречают Ураза-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), – торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан, в 2026 году продлившийся с вчера 18 февраля до вечера 19 марта.