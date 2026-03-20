Муфтий рассказал, сколько дней отмечают Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздник Ураза-байрам канонически длится один день, в 2026 году это 20 марта, однако многие отметят его в кругу близких и друзей в ближайшие выходные, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

В 2026 году мусульмане встретили Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершив в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026 году с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"Канонически праздник Ураза-байрам отмечают только один день. Но в исламских странах и регионах власти часто устанавливают на Уразу выходной, или даже несколько выходных дней, чтобы люди отдохнули после поста. Но в этом году праздник приходится на пятницу, а суббота и воскресенье - это и так у нас выходные", - рассказал муфтий Аббясов

По его словам, Ураза–байрам – праздник, который принято встречать в кругу близких и друзей.