Муфтий рассказал, сколько дней отмечают Ураза-байрам
Муфтий Аббясов: Ураза-байрам канонически длится один день

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Архивное фото
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздник Ураза-байрам канонически длится один день, в 2026 году это 20 марта, однако многие отметят его в кругу близких и друзей в ближайшие выходные, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
В 2026 году мусульмане встретили Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершив в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026 году с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
"Канонически праздник Ураза-байрам отмечают только один день. Но в исламских странах и регионах власти часто устанавливают на Уразу выходной, или даже несколько выходных дней, чтобы люди отдохнули после поста. Но в этом году праздник приходится на пятницу, а суббота и воскресенье - это и так у нас выходные", - рассказал муфтий Аббясов.
По его словам, Ураза–байрам – праздник, который принято встречать в кругу близких и друзей.
"Многие его отметят дома, причем именно в ближайшие выходные, поскольку пятница – рабочий день. Но в пятницу важно прийти на коллективную молитву", - заключил собеседник агентства.
