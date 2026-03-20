Избирком Украины считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году

Отмечается, что в комиссии считают, что Украина "должна вступить в период избирательной кампании не позднее чем через шесть месяцев после обсуждения и принятия необходимого законодательства и установления режима прекращения огня", однако это фактически исключает проведение выборов в этом году.

Глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик заявил представителям газеты, что эти выборы могут быть проведены без изменения конституции путем внесения поправок в закон о военном положении и избирательном законодательстве. Тем не менее, рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время продолжающихся боевых действий. Кроме того, Дубовик отметил, что ограничения свободы слова и передвижения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании.