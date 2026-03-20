Избирком Украины считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году
Избирком Украины считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2026
Избирком Украины считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году
Киеву не следует проводить выборы в 2026 году, сообщает британская газета Times со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-20T13:02:00+03:00
2026-03-20T13:02:00+03:00
2026-03-21T08:39:00+03:00
https://ria.ru/20260319/vengrija-2081638275.html
https://ria.ru/20260314/zelenskiy-2080624662.html
киев
украина
сша
в мире, киев, украина, сша, дональд трамп
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп
Избирком Украины считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году
Times: избирком Украины считает, что Киеву не стоит проводить выборы в 2026 году
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Киеву не следует проводить выборы в 2026 году, сообщает британская газета Times
со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии.
"Представители избирательной комиссии Украины
пришли к выводу, что Украине не следует проводить выборы (главы государства - ред.) в этом году", - говорится в материале, опубликованном на сайте газеты
.
Отмечается, что в комиссии считают, что Украина "должна вступить в период избирательной кампании не позднее чем через шесть месяцев после обсуждения и принятия необходимого законодательства и установления режима прекращения огня", однако это фактически исключает проведение выборов в этом году.
Глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик заявил представителям газеты, что эти выборы могут быть проведены без изменения конституции путем внесения поправок в закон о военном положении и избирательном законодательстве. Тем не менее, рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время продолжающихся боевых действий. Кроме того, Дубовик отметил, что ограничения свободы слова и передвижения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп
, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.