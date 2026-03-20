МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии - РИА Новости, 20.03.2026
22:37 20.03.2026
МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии
МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии - РИА Новости, 20.03.2026
МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии
Турция осуждает удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии и рассматривает их как опасную эскалацию, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T22:37:00+03:00
2026-03-20T22:37:00+03:00
сирия
израиль
турция
в мире, сирия, израиль, турция, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Сирия, Израиль, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии

МИД Турции: Анкара осуждает удары Израиля по югу Сирии и требует их прекращения

Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Турция осуждает удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии и рассматривает их как опасную эскалацию, говорится в заявлении МИД страны.
"Мы решительно осуждаем атаку Израиля на военную инфраструктуру на юге Сирии и рассматриваем ее как опасную эскалацию", — говорится в заявлении.
В Анкаре подчеркнули, что действия Израиля являются нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.
"Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность для прекращения этих атак и подчеркиваем важность реализации Соглашения о разъединении сил 1974 года", — отмечается в документе.
В МИД Турции добавили, что Анкара продолжит поддерживать Сирию в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности.
"Турция и далее будет действовать в солидарности с правительством и народом Сирии для обеспечения территориальной целостности, единства и суверенитета страны", — подчеркнули в ведомстве.
Министр обороны Израиля пригрозил Сирии ударами в случае притеснений друзов
Вчера, 13:01
 
