МИД Турции осудил удары Израиля по югу Сирии

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Турция осуждает удары Израиля по военной инфраструктуре на юге Сирии и рассматривает их как опасную эскалацию, говорится в заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем атаку Израиля на военную инфраструктуру на юге Сирии и рассматриваем ее как опасную эскалацию", — говорится в заявлении.

Анкаре подчеркнули, что действия Израиля являются нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность для прекращения этих атак и подчеркиваем важность реализации Соглашения о разъединении сил 1974 года", — отмечается в документе.

В МИД Турции добавили, что Анкара продолжит поддерживать Сирию в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности.