В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы

АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Турецкая сторона может предпринять ответить на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

« "Турция не может оставить произошедшее без реакции и располагает значительными рычагами влияния, включая контроль над проливами, механизмы зернового коридора и логистические маршруты в Черном море", - сказал эксперт.

Йылмаз подчеркнул, что украинскому руководству следует учитывать зависимость экспорта от турецкой инфраструктуры и дипломатии.

По его оценке, атаки произошли в крайне чувствительный момент, когда после удара Израиля по иранскому месторождению "Парс" Турция уже столкнулась с потерями газа на уровне 10-15%. Эксперт считает, что выбор времени не был случайным и свидетельствует об усилении давления на энергетическую устойчивость Турции.

Он также допустил, что Украина выходит за рамки собственных военных задач и становится частью более широкой геополитической игры, а характер атаки указывает не только на военные, но и на политические цели.

Эксперт отметил, что сбалансированная позиция Турции в иранском кризисе могла вызвать недовольство отдельных внешних игроков, в связи с чем нельзя исключать использование Украины как инструмента давления.

В заключение эксперт заявил, что превращение Черного моря в зону операций внешних игроков противоречит интересам региональной стабильности и недопустимо.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".

В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.