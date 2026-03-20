В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы
06:00 20.03.2026 (обновлено: 06:06 20.03.2026)
В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы
В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы - РИА Новости, 20.03.2026
В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы
Турецкая сторона может предпринять ответить на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T06:00:00+03:00
2026-03-20T06:06:00+03:00
в мире, турция, украина, россия, хакан фидан, газпром, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток, голубой поток
В мире, Турция, Украина, Россия, Хакан Фидан, Газпром, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток
В Турции заявили о готовности ответить на атаки Украины на газопроводы

Обозреватель Йылмаз: Турция может ответить на атаки ВСУ на газопроводы

АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Турецкая сторона может предпринять ответить на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Анкара изучает информацию об атаках ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
«
"Турция не может оставить произошедшее без реакции и располагает значительными рычагами влияния, включая контроль над проливами, механизмы зернового коридора и логистические маршруты в Черном море", - сказал эксперт.
Йылмаз подчеркнул, что украинскому руководству следует учитывать зависимость экспорта от турецкой инфраструктуры и дипломатии.
По его оценке, атаки произошли в крайне чувствительный момент, когда после удара Израиля по иранскому месторождению "Парс" Турция уже столкнулась с потерями газа на уровне 10-15%. Эксперт считает, что выбор времени не был случайным и свидетельствует об усилении давления на энергетическую устойчивость Турции.
Он также допустил, что Украина выходит за рамки собственных военных задач и становится частью более широкой геополитической игры, а характер атаки указывает не только на военные, но и на политические цели.
Эксперт отметил, что сбалансированная позиция Турции в иранском кризисе могла вызвать недовольство отдельных внешних игроков, в связи с чем нельзя исключать использование Украины как инструмента давления.
В заключение эксперт заявил, что превращение Черного моря в зону операций внешних игроков противоречит интересам региональной стабильности и недопустимо.
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В миреТурцияУкраинаРоссияХакан ФиданГазпромВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Турецкий потокГолубой поток
 
 
