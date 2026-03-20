ЦБ заявил о преобладании проинфляционных рисков над дезинфляционными

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, следует из пресс-релиза ЦБ.

Там отмечается, что основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями.