Трамп болезненно воспринял позицию ЕС по Ирану, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Руководство США во главе с президентом страны Дональдом Трампом очень болезненно восприняло позицию Евросоюза, не поддержавшего Вашингтон в агрессии против Ирана, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ходе общения с журналистами в пятницу он рассказал, что поинтересовался отношением Вашингтона к действиям Европы на состоявшихся накануне в Минске переговорах с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом.
"Они, конечно, очень болезненно к этому относятся. И Трамп, и они это очень болезненно восприняли. Говорят: "Мы ж им всегда помогали". Мы знаем, как помогали. И НАТО, и экономически. Они просто не могли бы без американцев существовать. А Германию они просто после войны вытащили за уши и так далее", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
По словам белорусского лидера, европейцы "кинули" американцев в ситуации вокруг Ирана.
"И для них это очень болезненно и обидно. Они, конечно, справятся. Но разумно надо из этой ситуации (иранского конфликта - ред.) выходить", - считает Лукашенко.
Ранее Трамп призвал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.