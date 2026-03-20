Дело экс-принца Эндрю может дополниться расследованием коррупции, пишут СМИ
2026-03-20T17:19:00+03:00
https://ria.ru/20260225/britaniya-2076534939.html
https://ria.ru/20260223/dmitriev-2076191263.html
Times: дело экс-принца Эндрю может дополниться расследованием коррупции
ЛОНДОН, 20 мар - РИА Новости.
Дело бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора может дополниться расследованием подозрений в коррупции, пишет британская газета Times
со ссылкой на полицию.
"По данным источников в полиции, в отношении Эндрю будет проведено расследование по другим возможным коррупционным правонарушениям", - говорится в материале.
Следователи намерены расширить расследование, чтобы прокуратура имела достаточно оснований для осуждения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.
"Преследовать по злоупотреблениям практически невозможно. Всегда стоит вопрос о том, был ли он на тот момент действительно государственным служащим, действительно ли он подписывал какие-либо документы. Неудивительно, что им приходится рассматривать более широкий круг правонарушений", - сообщил источник в полиции.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями во время пребывания на посту торгового представителя. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов.