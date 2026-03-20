В Тель-Авиве раздались взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь прозвучала в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
С начала пятницы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала уже восемь волн ракетных атак со стороны Ирана. Упали осколки в ряде районов страны. Данные о жертвах не поступали.
По сведениям израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги активировали в десятках городов центральной части государства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Вчера, 15:03