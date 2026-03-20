Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана - РИА Новости, 20.03.2026
02:08 20.03.2026
Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана
Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана - РИА Новости, 20.03.2026
Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом вновь осудила действия Ирана в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, при... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T02:08:00+03:00
2026-03-20T02:08:00+03:00
в мире, иран, япония, сша, санаэ такаити, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Япония, США, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана

Такаити на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана, не упомянув удары США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом вновь осудила действия Ирана в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, при этом не стала упоминать действия Вашингтона.
"Говоря о ситуации вокруг Ирана, нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие. Именно поэтому Япония предпринимает усилия и взаимодействует с партнерами по всему миру", - заявила Такаити.
Она также подчеркнула, что Токио осуждает действия Тегерана в регионе. "Япония осуждает действия Ирана, такие как атаки на соседние страны, а также фактическое закрытие Ормузского пролива", - сказала премьер.
По ее словам, глава МИД Японии Такэси Мотэги провел прямые переговоры с министром иностранных дел Ирана и призвал Тегеран прекратить подобные действия.
При этом во время выступления премьер Японии не упомянула удары США по иранским объектам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранЯпонияСШАСанаэ ТакаитиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
