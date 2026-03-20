Кто будет руководить Большуновым и Вяльбе? Ситуацию прояснили в Госдуме - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
14:20 20.03.2026
Кто будет руководить Большуновым и Вяльбе? Ситуацию прояснили в Госдуме
Кто будет руководить Большуновым и Вяльбе? Ситуацию прояснили в Госдуме - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Кто будет руководить Большуновым и Вяльбе? Ситуацию прояснили в Госдуме
Что происходит с лыжными гонками и кто же ими будет руководить? РИА Новости Спорт рассказывает, что случится с нашим крутым видом спорта и при чем тут депутат. РИА Новости Спорт, 20.03.2026
лыжные гонки
федерация лыжных гонок россии (флгр)
елена вяльбе
дмитрий свищев
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
Свищев стал одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Что происходит с лыжными гонками и кто же ими будет руководить? РИА Новости Спорт рассказывает, что случится с нашим крутым видом спорта и при чем тут депутат.

Федерацию разгонят?

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев может возглавить Ассоциацию лыжных видов спорта России. Ассоциацию, а не Федерацию лыжных гонок России. Это две разные организации, которые важно не путать.
Ассоциация лыжных видов была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций. В нее, по принципу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), вошли Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Зачем закрутили такую сложную схему? А чтобы привести все наши лыжные виды к международным стандартам. По уставу FIS от одной страны в ней может быть только один представитель. И чтобы не выбирать между, условно, лыжниками и горнолыжниками, было принято решение о создании общей ассоциации. Эта практика давно применялась во многих ведущих лыжных державах, той же Швеции, Норвегии и Финляндии.
Глава ФЛГР Елена Вяльбе была избрана главой ассоциации (RSA) в 2020 году. Еще тогда она говорила, что "ассоциация занимается вопросами мирового масштаба". Вяльбе, соответственно, представляла не только лыжников, но и фристайлистов, двоеборцев и остальных.
В 2024 году министр спорта Михаил Дегтярев инициировал объединение спортивных федераций в одну. Руководитель российского спорта всегда упоминал о важности соответствия международным стандартам.
А что с Вяльбе?

Первыми объединительными проектами стали Федерация гимнастики России и Федерация водных видов спорта России. Позже Дегтярев сказал, что "изменения назрели и в лыжных видах".
Изначально это вызвало недопонимание со стороны Вяльбе: "У нас есть Ассоциация лыжных видов спорта, она очень себя зарекомендовала, хорошо работает. Она была создана, чтобы была коммуникация между всеми федерациями и FIS. Зачем нас объединять? Мы и так объединены". Такого же мнения придерживался и старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Спустя два года вопрос реформ в лыжных видах был поднят вновь. "Объединение напрашивается", - повторил министр. Принцип тот же – во главе новой федерации встанет влиятельный человек, обладающий большими ресурсами. Первым шагом в реорганизации станет смена руководителя RSA. Судя по всему, новой главой ассоциации станет Дмитрий Свищев, который, помимо давнего руководства Федерацией керлинга России, имеет прямое отношение к лыжным видам.
«
"Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла, - рассказал Свищев РИА Новости. - У нас несколько кандидатов, в том числе я. Что решат президенты федераций, будет видно. Они все у нас люди заслуженные и авторитетные, это их мнение".
Следующий шаг – объединение федераций. Но если переизбрание президента ассоциации состоится в ближайшие дни, то объединения стоит ждать не раньше, чем через месяц. Возможно, что Свищев возглавит и новую организацию, но в данном случае остается только догадываться. Специалисты же считают, что Вяльбе продолжит руководить направлением лыжных гонок. "Ничего не вызывает беспокойство. Я уверена, что все будет хорошо!" - отметила глава ФЛГР.
Лыжные гонкиФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Елена ВяльбеДмитрий СвищевАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
