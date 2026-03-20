Кто будет руководить Большуновым и Вяльбе? Ситуацию прояснили в Госдуме

Что происходит с лыжными гонками и кто же ими будет руководить? РИА Новости Спорт рассказывает, что случится с нашим крутым видом спорта и при чем тут депутат.

Федерацию разгонят?

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев может возглавить Ассоциацию лыжных видов спорта России. Ассоциацию, а не Федерацию лыжных гонок России. Это две разные организации, которые важно не путать.

Ассоциация лыжных видов была создана в 2005 году на базе Союза лыжных федераций. В нее, по принципу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), вошли Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.

Зачем закрутили такую сложную схему? А чтобы привести все наши лыжные виды к международным стандартам. По уставу FIS от одной страны в ней может быть только один представитель. И чтобы не выбирать между, условно, лыжниками и горнолыжниками, было принято решение о создании общей ассоциации. Эта практика давно применялась во многих ведущих лыжных державах, той же Швеции, Норвегии и Финляндии.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе была избрана главой ассоциации (RSA) в 2020 году. Еще тогда она говорила, что "ассоциация занимается вопросами мирового масштаба". Вяльбе, соответственно, представляла не только лыжников, но и фристайлистов, двоеборцев и остальных.

В 2024 году министр спорта Михаил Дегтярев инициировал объединение спортивных федераций в одну. Руководитель российского спорта всегда упоминал о важности соответствия международным стандартам.

А что с Вяльбе?

Первыми объединительными проектами стали Федерация гимнастики России и Федерация водных видов спорта России. Позже Дегтярев сказал, что "изменения назрели и в лыжных видах".

Изначально это вызвало недопонимание со стороны Вяльбе: "У нас есть Ассоциация лыжных видов спорта, она очень себя зарекомендовала, хорошо работает. Она была создана, чтобы была коммуникация между всеми федерациями и FIS. Зачем нас объединять? Мы и так объединены". Такого же мнения придерживался и старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Спустя два года вопрос реформ в лыжных видах был поднят вновь. "Объединение напрашивается", - повторил министр. Принцип тот же – во главе новой федерации встанет влиятельный человек, обладающий большими ресурсами. Первым шагом в реорганизации станет смена руководителя RSA. Судя по всему, новой главой ассоциации станет Дмитрий Свищев, который, помимо давнего руководства Федерацией керлинга России, имеет прямое отношение к лыжным видам.

« "Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла, - рассказал Свищев РИА Новости. - У нас несколько кандидатов, в том числе я. Что решат президенты федераций, будет видно. Они все у нас люди заслуженные и авторитетные, это их мнение".