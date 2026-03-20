Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:54 20.03.2026
Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР
Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР
Кандидат на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T13:54:00+03:00
2026-03-20T13:54:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
сочи
дмитрий свищев
елена вяльбе
светлана журова
госдума рф
спорт, россия, сочи, дмитрий свищев, елена вяльбе, светлана журова, госдума рф, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Сочи, Дмитрий Свищев, Елена Вяльбе, Светлана Журова, Госдума РФ, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР

Журова призвала Свищева при избрании главой ассоциации оставить Вяльбе в ФЛГР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Кандидат на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев обладает необходимыми знаниями и большим опытом для этой должности, но хотелось бы по-прежнему видеть Елену Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Свищев в пятницу заявил РИА Новости, что стал одним из кандидатов на пост руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России. Организация была основана в 2005 году, она представляет Россию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и включает в себя ФЛГР, Российскую федерацию горнолыжного спорта, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом ассоциации в данный момент является глава ФЛГР Вяльбе.
"Это, конечно, серьезная организация, она по масштабу, объему и массовости получится самой представительной из зимних видов спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы он (Свищев - прим.) по возможности полностью сохранил Елену Вяльбе в лыжных гонках и ориентировался на ее опыт и достижения, которые были, есть и будут. Я в этом не сомневаюсь. Наверное, это важный момент. Но Дмитрий Свищев в лыжных гонках давно, и он сам, если не ошибаюсь, горнолыжник. Поэтому понятно, что для него эта тема не сторонняя. И он провел много разных мероприятий по фристайлу и ряду других видов спорта. И уже несколько раз переизбирался президентом Федерации керлинга России", — сказала Журова.
"И он строил прекрасный объект "Керлинг-центр" в Сочи. То есть мы понимаем, что человек уже более 20 лет находится в этой тематике и занимается зимними видами спорта. И выстраиванием контактов с международными федерациями. И если мы говорим про его компетенции, знания и организационные способности, то они у него точно есть. И если Дмитрий Свищев примет такое очень серьезное решение, то я даже не знаю, сможет ли он остаться депутатом Госдумы. Потому что это объем работы просто колоссальный. И ему придется принимать судьбоносное решение", — добавила собеседница агентства.
