Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Кандидат на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев обладает необходимыми знаниями и большим опытом для этой должности, но хотелось бы по-прежнему видеть Елену Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.