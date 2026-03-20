Журова призвала Свищева при избрании главой оставить Вяльбе в ФЛГР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Кандидат на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев обладает необходимыми знаниями и большим опытом для этой должности, но хотелось бы по-прежнему видеть Елену Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Свищев в пятницу заявил РИА Новости, что стал одним из кандидатов на пост руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России. Организация была основана в 2005 году, она представляет Россию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и включает в себя ФЛГР, Российскую федерацию горнолыжного спорта, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом ассоциации в данный момент является глава ФЛГР Вяльбе.
"Это, конечно, серьезная организация, она по масштабу, объему и массовости получится самой представительной из зимних видов спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы он (Свищев - прим.) по возможности полностью сохранил Елену Вяльбе в лыжных гонках и ориентировался на ее опыт и достижения, которые были, есть и будут. Я в этом не сомневаюсь. Наверное, это важный момент. Но Дмитрий Свищев в лыжных гонках давно, и он сам, если не ошибаюсь, горнолыжник. Поэтому понятно, что для него эта тема не сторонняя. И он провел много разных мероприятий по фристайлу и ряду других видов спорта. И уже несколько раз переизбирался президентом Федерации керлинга России", — сказала Журова.
"И он строил прекрасный объект "Керлинг-центр" в Сочи. То есть мы понимаем, что человек уже более 20 лет находится в этой тематике и занимается зимними видами спорта. И выстраиванием контактов с международными федерациями. И если мы говорим про его компетенции, знания и организационные способности, то они у него точно есть. И если Дмитрий Свищев примет такое очень серьезное решение, то я даже не знаю, сможет ли он остаться депутатом Госдумы. Потому что это объем работы просто колоссальный. И ему придется принимать судьбоносное решение", — добавила собеседница агентства.