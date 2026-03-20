Свищев стал кандидатом на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что является кандидатом на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России.
В 2005 году была основана Ассоциация лыжных видов спорта России на базе Союза лыжных федераций. Она представляет Россию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и включает в себя Федерацию лыжных гонок России, Российскую федерацию горнолыжного спорта, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом ассоциации в данный момент является глава ФЛГР Елена Вяльбе.
"Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла. У нас несколько кандидатов, в том числе я. Что решат президенты федераций, будет видно. Они все у нас люди заслуженные и авторитетные, это их мнение. Кандидатов несколько, и считаю, что будет принято коллегиальное решение", - сказал Свищев.