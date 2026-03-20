Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани

КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры города об обращении в доход РФ имущества к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову, арестованному по обвинению в особо крупном мошенничестве, и другим лицам, следует из данных картотеки суда.