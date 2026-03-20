Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани

КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры города об обращении в доход РФ имущества к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову, арестованному по обвинению в особо крупном мошенничестве, и другим лицам, следует из данных картотеки суда.
Согласно данным картотеки, прокуратура города Краснодара обратилась в суд с иском "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Ответчиками по иску выступают 9 физических лиц: сам Евгений Филиппов, Александр, Федор и Ольга Филипповы, Галина и Наталья Баталовы, Губриев Кирилл, Любченко Ирма и Пастернак Сергей.
Суд 18 марта арестовал Филиппова на 2 месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, он был фиктивного трудоустроен на должность заведующего кафедрой Кубанского медицинского университета. Главу минздрава обвиняют в хищении 7,5 миллиона рублей из бюджета Министерства здравоохранения РФ, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Глава минздрава Кубани был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, предварительно, он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным правоохранителей, в собственности Евгения Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости, большинство из них расположены в Краснодаре, Сочи и на ФТ Сириус.