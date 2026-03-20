Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани
20.03.2026
Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани
Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани - РИА Новости, 20.03.2026
Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани
Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры города об обращении в доход РФ имущества к министру здравоохранения Краснодарского... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T21:29:00+03:00
2026-03-20T21:29:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081204750_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_fb4736aefbdf64784e919407aee6beee.jpg
https://ria.ru/20260320/peterburg-2082056222.html
https://ria.ru/20260317/kuban-2081204279.html
краснодарский край
краснодар
россия
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия
Прокуратура потребовала изъять имущество главы Минздрава Кубани

Прокуратура потребовала изъять имущество арестованного главы Минздрава Кубани

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры города об обращении в доход РФ имущества к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову, арестованному по обвинению в особо крупном мошенничестве, и другим лицам, следует из данных картотеки суда.
Согласно данным картотеки, прокуратура города Краснодара обратилась в суд с иском "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Ответчиками по иску выступают 9 физических лиц: сам Евгений Филиппов, Александр, Федор и Ольга Филипповы, Галина и Наталья Баталовы, Губриев Кирилл, Любченко Ирма и Пастернак Сергей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Петербурге задержали девушку фигуранта дела об убийстве подростка
Вчера, 20:13
Суд 18 марта арестовал Филиппова на 2 месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, он был фиктивного трудоустроен на должность заведующего кафедрой Кубанского медицинского университета. Главу минздрава обвиняют в хищении 7,5 миллиона рублей из бюджета Министерства здравоохранения РФ, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Глава минздрава Кубани был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, предварительно, он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным правоохранителей, в собственности Евгения Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости, большинство из них расположены в Краснодаре, Сочи и на ФТ Сириус.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани
17 марта, 12:56
 
