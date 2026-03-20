Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 марта: ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/spetsoperatsiya-2082042696.html
Спецоперация, 20 марта: ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия
Спецоперация, 20 марта: ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия - РИА Новости, 20.03.2026
Спецоперация, 20 марта: ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия
Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2082042696.jpg?1774022095
https://ria.ru/20260320/orban-2081984767.html
https://ria.ru/20260320/pvo-2081944614.html
https://ria.ru/20260320/zelenskiy-2081928745.html
https://ria.ru/20260320/ukraina-2081913053.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Голубой поток, НАТО, Евросоюз

Спецоперация, 20 марта: ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ за период с 14 по 20 марта.
В результате ударов поражение было нанесено предприятиям "оборонки" Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены места производства, хранения и подготовки к запуску дальних ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
В ведомстве напомнили, что российские группировки в течение недели освободили населённые пункты Сопычь в Сумской области, Александровка, Каленики, Павловка и Фёдоровка Вторая в ДНР. В результате нанесённого российскими бойцами поражения украинские формирования потеряли более 8440 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился двух танков, 137 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, 54 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 140 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Также за неделю ударные беспилотники и артиллерия уничтожили три реактивные системы залпового огня - пусковую установку HIMARS и пусковую установку MLRS производства США, боевую машину "Град". Средства ПВО сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 беспилотников самолётного типа.

Рупор дезинформации заблокирован

Начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта" рассказал РИА Новости, что специалисты этого соединения в марте уничтожили более 65 мест, где ВСУ хранили имущество в Харьковской области, в том числе, топливо.
Украинские подразделения применяют беспилотники, чтобы предотвратить дезертирство своих военнослужащих в Харьковской области, в частности, с позиций около Шевяковки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также, по словам собеседника агентства, третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью уничтожен на запорожском тактическом направлении.
Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" рассказал РИА Новости о своём личном рекорде – он уничтожил 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд. Все они летели в гражданскую "буханку" с гражданскими номерами.
Украинский военнослужащий Павел Вовченко, видео с признаниями которого предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, рассказал, как боевики ВСУ весной 2025 года на окраине Тёткино в Курской области остановили колонну машин местных жителей, желавших покинуть зону боевых действий, и открыли по ней огонь. Вовченко утверждает, что с сослуживцами докладывал командиру, что перед ними безоружные люди, однако всё равно получили приказ стрелять.
В группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп" рассказали РИА Новости рассказали, что сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" был взломан, заблокирован и удалён. В группировке указали, что этот "рупор дезинформации" долгие годы отравлял информационное пространство.
Временная пауза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине в ближайшей перспективе, а также на то, что пауза в этих переговорах временная. В ранее анонсированных Владимиром Зеленским контактах Россия участвовать не будет, это "двусторонние контакты украинцев с американцами", уточнил Песков.
Киевский режим, по его словам, должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж, в том числе стран Европы, а также попытки ударов по энергетической инфраструктуре.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине попыток искать мир. Кроме того, у Москвы нет точного ответа, зачем Европа допустила прямое вовлечение в украинский конфликт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии заявила, что совпадение атаки ВСУ на объекты инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" со встречей Владимира Зеленского и генсекретаря НАТО Марка Рютте, наводит на мысль о бенефициарах действий Киева.
По её словам, этой атакой киевский режим надеялся подорвать позиции Москвы как надёжного поставщика и транзитёра энергоресурсов, а также удержать украинский кризис в фокусе международного внимания. Общее давление на киевский режим необходимо усилить, чтобы побудить его прекратить такие безрассудные удары, отметила Захарова.

Вернутся к работе

Капитан атакованного 3 марта украинскими безэкипажными катерами в Средиземном море газовоза "Арктик МетаГаз" Андрей Зеленский рассказал, что экипаж судна планирует вернуться к работе в море. По его словам, спасательная операция прошла на высоком профессиональном уровне.
Итальянские власти находятся в контакте с судовладельцем по ситуации с газовозом, который сейчас дрейфует в Средиземном море, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито. По его словам, сейчас судно находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг.
Переговоры продолжаются

Морская префектура Франции по Средиземному морю сообщила, что ВМС страны в пятницу задержали в открытом море танкер Deyna под флагом Мозамбика. По их заявлению, судно следует из Мурманска. Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание танкера с поддержкой, которую Франция оказывает Украине.
У турецкой стороны пока нет конкретной информации о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине, но продолжаются контакты с участниками процесса, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В администрации отметили, что Анкара сохраняет готовность содействовать переговорному процессу и при необходимости предоставить площадку для диалога.
США и Россия продолжают активно вести переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта, заявила член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что считает разрешимой проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая требует сначала возобновления поставок российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба". По словам Мелони, для решения этого вопроса нужна гибкость обеих сторон.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, уверен, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро будет предоставлен в течение месяца.
Европейский дипломатический источник заявил газете "Известия", что ситуация с поставками систем ПВО Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке стоит серьезно, но Европа готова и дальше поддерживать Киев.

Без выборов в 2026-м

Британская газета Times выпустила материал, в котором утверждает со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году.
На Украине направили в суд дело о завладении 146 миллионами гривен (3,3 миллиона долларов) предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. По данным ведомства, предприятие-экспортер продукции военного назначения украинского производства привлекло компанию-нерезидента для посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Но всю работу фактически выполняли сотрудники госкомпании.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДмитрий ПесковРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныТурецкий потокГолубой потокНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала