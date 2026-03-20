МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ за период с 14 по 20 марта.

В результате ударов поражение было нанесено предприятиям "оборонки" Украины , объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ . Также поражены места производства, хранения и подготовки к запуску дальних ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

В ведомстве напомнили, что российские группировки в течение недели освободили населённые пункты Сопычь в Сумской области Александровка , Каленики, Павловка и Фёдоровка Вторая в ДНР . В результате нанесённого российскими бойцами поражения украинские формирования потеряли более 8440 военнослужащих.

Кроме того, Киев лишился двух танков, 137 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, 54 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 140 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Также за неделю ударные беспилотники и артиллерия уничтожили три реактивные системы залпового огня - пусковую установку HIMARS и пусковую установку MLRS производства США , боевую машину "Град". Средства ПВО сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 беспилотников самолётного типа.

Рупор дезинформации заблокирован

Начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта" рассказал РИА Новости, что специалисты этого соединения в марте уничтожили более 65 мест, где ВСУ хранили имущество в Харьковской области , в том числе, топливо.

Украинские подразделения применяют беспилотники, чтобы предотвратить дезертирство своих военнослужащих в Харьковской области, в частности, с позиций около Шевяковки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также, по словам собеседника агентства, третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью уничтожен на запорожском тактическом направлении.

Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" рассказал РИА Новости о своём личном рекорде – он уничтожил 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд. Все они летели в гражданскую "буханку" с гражданскими номерами.

Украинский военнослужащий Павел Вовченко, видео с признаниями которого предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник , рассказал, как боевики ВСУ весной 2025 года на окраине Тёткино в Курской области остановили колонну машин местных жителей, желавших покинуть зону боевых действий, и открыли по ней огонь. Вовченко утверждает, что с сослуживцами докладывал командиру, что перед ними безоружные люди, однако всё равно получили приказ стрелять.

В группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп" рассказали РИА Новости рассказали, что сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" был взломан, заблокирован и удалён. В группировке указали, что этот "рупор дезинформации" долгие годы отравлял информационное пространство.

Временная пауза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине в ближайшей перспективе, а также на то, что пауза в этих переговорах временная. В ранее анонсированных Владимиром Зеленским контактах Россия участвовать не будет, это "двусторонние контакты украинцев с американцами", уточнил Песков.

Киевский режим, по его словам, должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж, в том числе стран Европы , а также попытки ударов по энергетической инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине попыток искать мир. Кроме того, у Москвы нет точного ответа, зачем Европа допустила прямое вовлечение в украинский конфликт.

По её словам, этой атакой киевский режим надеялся подорвать позиции Москвы как надёжного поставщика и транзитёра энергоресурсов, а также удержать украинский кризис в фокусе международного внимания. Общее давление на киевский режим необходимо усилить, чтобы побудить его прекратить такие безрассудные удары, отметила Захарова.

Вернутся к работе

Капитан атакованного 3 марта украинскими безэкипажными катерами в Средиземном море газовоза "Арктик МетаГаз" Андрей Зеленский рассказал, что экипаж судна планирует вернуться к работе в море. По его словам, спасательная операция прошла на высоком профессиональном уровне.

Итальянские власти находятся в контакте с судовладельцем по ситуации с газовозом, который сейчас дрейфует в Средиземном море, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито. По его словам, сейчас судно находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг.

Переговоры продолжаются

Морская префектура Франции по Средиземному морю сообщила, что ВМС страны в пятницу задержали в открытом море танкер Deyna под флагом Мозамбика . По их заявлению, судно следует из Мурманска . Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание танкера с поддержкой, которую Франция оказывает Украине.

У турецкой стороны пока нет конкретной информации о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине, но продолжаются контакты с участниками процесса, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . В администрации отметили, что Анкара сохраняет готовность содействовать переговорному процессу и при необходимости предоставить площадку для диалога.

США и Россия продолжают активно вести переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта, заявила член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что считает разрешимой проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии , которая требует сначала возобновления поставок российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба". По словам Мелони, для решения этого вопроса нужна гибкость обеих сторон.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, уверен, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро будет предоставлен в течение месяца.

Европейский дипломатический источник заявил газете "Известия", что ситуация с поставками систем ПВО Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке стоит серьезно, но Европа готова и дальше поддерживать Киев.

Без выборов в 2026-м

Британская газета Times выпустила материал, в котором утверждает со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году.