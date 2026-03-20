МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ за период с 14 по 20 марта.
В результате ударов поражение было нанесено предприятиям "оборонки" Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены места производства, хранения и подготовки к запуску дальних ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
В ведомстве напомнили, что российские группировки в течение недели освободили населённые пункты Сопычь в Сумской области, Александровка, Каленики, Павловка и Фёдоровка Вторая в ДНР. В результате нанесённого российскими бойцами поражения украинские формирования потеряли более 8440 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился двух танков, 137 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, 54 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 140 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Также за неделю ударные беспилотники и артиллерия уничтожили три реактивные системы залпового огня - пусковую установку HIMARS и пусковую установку MLRS производства США, боевую машину "Град". Средства ПВО сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 беспилотников самолётного типа.
Начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта" рассказал РИА Новости, что специалисты этого соединения в марте уничтожили более 65 мест, где ВСУ хранили имущество в Харьковской области, в том числе, топливо.
Украинские подразделения применяют беспилотники, чтобы предотвратить дезертирство своих военнослужащих в Харьковской области, в частности, с позиций около Шевяковки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также, по словам собеседника агентства, третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ практически полностью уничтожен на запорожском тактическом направлении.
Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гега" рассказал РИА Новости о своём личном рекорде – он уничтожил 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд. Все они летели в гражданскую "буханку" с гражданскими номерами.
Украинский военнослужащий Павел Вовченко, видео с признаниями которого предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, рассказал, как боевики ВСУ весной 2025 года на окраине Тёткино в Курской области остановили колонну машин местных жителей, желавших покинуть зону боевых действий, и открыли по ней огонь. Вовченко утверждает, что с сослуживцами докладывал командиру, что перед ними безоружные люди, однако всё равно получили приказ стрелять.
В группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп" рассказали РИА Новости рассказали, что сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" был взломан, заблокирован и удалён. В группировке указали, что этот "рупор дезинформации" долгие годы отравлял информационное пространство.
Временная пауза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине в ближайшей перспективе, а также на то, что пауза в этих переговорах временная. В ранее анонсированных Владимиром Зеленским контактах Россия участвовать не будет, это "двусторонние контакты украинцев с американцами", уточнил Песков.
Киевский режим, по его словам, должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж, в том числе стран Европы, а также попытки ударов по энергетической инфраструктуре.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине попыток искать мир. Кроме того, у Москвы нет точного ответа, зачем Европа допустила прямое вовлечение в украинский конфликт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии заявила, что совпадение атаки ВСУ на объекты инфраструктуры, обеспечивающей поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" со встречей Владимира Зеленского и генсекретаря НАТО Марка Рютте, наводит на мысль о бенефициарах действий Киева.
По её словам, этой атакой киевский режим надеялся подорвать позиции Москвы как надёжного поставщика и транзитёра энергоресурсов, а также удержать украинский кризис в фокусе международного внимания. Общее давление на киевский режим необходимо усилить, чтобы побудить его прекратить такие безрассудные удары, отметила Захарова.
Вернутся к работе
Капитан атакованного 3 марта украинскими безэкипажными катерами в Средиземном море газовоза "Арктик МетаГаз" Андрей Зеленский рассказал, что экипаж судна планирует вернуться к работе в море. По его словам, спасательная операция прошла на высоком профессиональном уровне.
Переговоры продолжаются
Морская префектура Франции по Средиземному морю сообщила, что ВМС страны в пятницу задержали в открытом море танкер Deyna под флагом Мозамбика. По их заявлению, судно следует из Мурманска. Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание танкера с поддержкой, которую Франция оказывает Украине.
У турецкой стороны пока нет конкретной информации о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине, но продолжаются контакты с участниками процесса, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В администрации отметили, что Анкара сохраняет готовность содействовать переговорному процессу и при необходимости предоставить площадку для диалога.
США и Россия продолжают активно вести переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта, заявила член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что считает разрешимой проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая требует сначала возобновления поставок российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба". По словам Мелони, для решения этого вопроса нужна гибкость обеих сторон.
Европейский дипломатический источник заявил газете "Известия", что ситуация с поставками систем ПВО Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке стоит серьезно, но Европа готова и дальше поддерживать Киев.
Без выборов в 2026-м
Британская газета Times выпустила материал, в котором утверждает со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году.
На Украине направили в суд дело о завладении 146 миллионами гривен (3,3 миллиона долларов) предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. По данным ведомства, предприятие-экспортер продукции военного назначения украинского производства привлекло компанию-нерезидента для посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Но всю работу фактически выполняли сотрудники госкомпании.