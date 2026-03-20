Бойцы ФСБ уничтожили четыре пункта управления беспилотниками ВСУ

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило четыре украинских пункта управления БПЛА в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.