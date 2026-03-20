Штурмовик рассказал, как мотоцикл спас его от украинских дронов-камикадзе
Инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки "Южная" с позывным "Механ" рассказал РИА Новости, как техника и удача спасли его от четырёх украинских...
https://ria.ru/20260319/ukraina-2081585648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости: техника и удача спасли бойца "Южной" группировки от дронов ВСУ
ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки "Южная" с позывным "Механ" рассказал РИА Новости, как техника и удача спасли его от четырёх украинских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать его во время рейда на мотоцикле.
"Запомнилась задача, когда я ехал по полю и просто Бог помог: у мотоцикла слетела цепь, и он резко встал "на клин". Рядом были небольшие кустики, я сразу туда заскочил. В этот момент слышу "комики" (дроны-камикадзе - ред.) пролетели по дороге. Они потеряли меня, и это меня спасло", - рассказал "Механ".
По словам бойца, он уверен, что если бы не поломка, заставившая его спрятаться в укрытие, исход рейда мог быть трагическим.
"Если бы не это, подловили бы меня под трубами на повороте", — заключил инструктор.