Штурмовик рассказал, как мотоцикл спас его от украинских дронов-камикадзе

ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки "Южная" с позывным "Механ" рассказал РИА Новости, как техника и удача спасли его от четырёх украинских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать его во время рейда на мотоцикле.

"Запомнилась задача, когда я ехал по полю и просто Бог помог: у мотоцикла слетела цепь, и он резко встал "на клин". Рядом были небольшие кустики, я сразу туда заскочил. В этот момент слышу "комики" (дроны-камикадзе - ред.) пролетели по дороге. Они потеряли меня, и это меня спасло", - рассказал "Механ".

По словам бойца, он уверен, что если бы не поломка, заставившая его спрятаться в укрытие, исход рейда мог быть трагическим.