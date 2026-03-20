Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и ТПП России укрепляют сотрудничество для поддержки экспорта - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/sotrudnichestvo-2081978902.html
РЭЦ и ТПП России укрепляют сотрудничество для поддержки экспорта
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ укрепляют сотрудничество в рамках реализации национального проекта... РИА Новости, 20.03.2026
экономика
торгово-промышленная палата рф
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ укрепляют сотрудничество в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщают стороны.
"Объем поддержанного РЭЦ экспорта в рамках взаимодействия с ТПП РФ превысил 1 триллион рублей, из которых большая часть приходится на страховую и агентскую поддержку. Компании палаты активно используют все инструменты поддержки РЭЦ – от поиска покупателей до организации международных расчетов", - сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на заседании правления ТПП РФ, посвященном взаимодействию с институтами развития.
В 2025 году и за истекший период текущего года мерами поддержки РЭЦ воспользовалось более 3,5 тысячи организаций, входящих в ТПП РФ. Причем более 500 поддержанных РЭЦ компаний ТПП – производители высокотехнологичной продукции. Группа РЭЦ и ТПП тесно сотрудничают и в продвижении отечественной продукции за рубежом под единым национальным брендом "Сделано в России". Действующий сертификат имеют более 600 компаний ТПП РФ. Среди прочего они участвуют в фестивалях "Сделано в России" и размещают продукцию в национальных павильонах.
По итогам 2025 года посредством реализованного ТПП совместно с РЭЦ сервиса на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", оформлено 35% сертификатов о происхождении товаров. Такой сертификат может требоваться в соответствии с условиями экспортного договора или правилами ввоза в страны импорта. Преимуществом подачи заявки через сервис платформы "Мой экспорт" является дистанционное взаимодействие с экспертом при получении акта экспертизы и сертификата, что особенно актуально для предприятий, находящихся на удалении от палат, своевременное информирование о статусе рассмотрения заявления, а также экспертная поддержка на всех стадиях получения услуги. В текущем году РЭЦ и ТПП рассматривают возможность совместными усилиями довести до 50% долю сертификатов, оформляемых посредством платформы.
Для наиболее комфортного перехода на получение услуги в цифровом формате РЭЦ совместно с ТПП проводит еженедельные обучающие семинары. График семинаров можно найти в описании сервиса на платформе "Мой экспорт".
ТПП РФ вносит достойный вклад в создание благоприятных условий для экспортной деятельности в регионах, в том числе своими предложениями для совершенствования инструментов Регионального экспортного стандарта (РЭС 3.0). Ожидаемые эффекты для регионов от внедрения стандарта – рост бюджетных доходов, новые инвестпроекты и ориентированные на экспорт производства, для компаний – расширение сбыта и рост доходов.
Также Молодцов рассказал участникам заседания о доступных экспортерам и импортерам механизмах трансграничных платежей, которые предлагает Группа РЭЦ и входящий в нее Росэксимбанк. Это безопасные, быстрые, одобренные госорганами и устойчивые к санкциям механизмы расчетов по внешнеэкономическим сделкам с использованием корреспондентской сети и цифровых финансовых инструментов. В частности, на базе запущенной в декабре платформы "Планета" доступна новая агентская модель расчетов с Китаем с полным комплаенс-сопровождением сделок, безопасными платежами в юанях по курсу Банка России и без ограничений по суммам и номенклатуре товаров и рисков "зависших" денег.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаТоргово-промышленная палата РФРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала