РЭЦ и ТПП России укрепляют сотрудничество для поддержки экспорта

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ укрепляют сотрудничество в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщают стороны.

"Объем поддержанного РЭЦ экспорта в рамках взаимодействия с ТПП РФ превысил 1 триллион рублей, из которых большая часть приходится на страховую и агентскую поддержку. Компании палаты активно используют все инструменты поддержки РЭЦ – от поиска покупателей до организации международных расчетов", - сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на заседании правления ТПП РФ, посвященном взаимодействию с институтами развития.

В 2025 году и за истекший период текущего года мерами поддержки РЭЦ воспользовалось более 3,5 тысячи организаций, входящих в ТПП РФ. Причем более 500 поддержанных РЭЦ компаний ТПП – производители высокотехнологичной продукции. Группа РЭЦ и ТПП тесно сотрудничают и в продвижении отечественной продукции за рубежом под единым национальным брендом "Сделано в России". Действующий сертификат имеют более 600 компаний ТПП РФ. Среди прочего они участвуют в фестивалях "Сделано в России" и размещают продукцию в национальных павильонах.

По итогам 2025 года посредством реализованного ТПП совместно с РЭЦ сервиса на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", оформлено 35% сертификатов о происхождении товаров. Такой сертификат может требоваться в соответствии с условиями экспортного договора или правилами ввоза в страны импорта. Преимуществом подачи заявки через сервис платформы "Мой экспорт" является дистанционное взаимодействие с экспертом при получении акта экспертизы и сертификата, что особенно актуально для предприятий, находящихся на удалении от палат, своевременное информирование о статусе рассмотрения заявления, а также экспертная поддержка на всех стадиях получения услуги. В текущем году РЭЦ и ТПП рассматривают возможность совместными усилиями довести до 50% долю сертификатов, оформляемых посредством платформы.

Для наиболее комфортного перехода на получение услуги в цифровом формате РЭЦ совместно с ТПП проводит еженедельные обучающие семинары. График семинаров можно найти в описании сервиса на платформе "Мой экспорт".

ТПП РФ вносит достойный вклад в создание благоприятных условий для экспортной деятельности в регионах, в том числе своими предложениями для совершенствования инструментов Регионального экспортного стандарта (РЭС 3.0). Ожидаемые эффекты для регионов от внедрения стандарта – рост бюджетных доходов, новые инвестпроекты и ориентированные на экспорт производства, для компаний – расширение сбыта и рост доходов.

Также Молодцов рассказал участникам заседания о доступных экспортерам и импортерам механизмах трансграничных платежей, которые предлагает Группа РЭЦ и входящий в нее Росэксимбанк. Это безопасные, быстрые, одобренные госорганами и устойчивые к санкциям механизмы расчетов по внешнеэкономическим сделкам с использованием корреспондентской сети и цифровых финансовых инструментов. В частности, на базе запущенной в декабре платформы "Планета" доступна новая агентская модель расчетов с Китаем с полным комплаенс-сопровождением сделок, безопасными платежами в юанях по курсу Банка России и без ограничений по суммам и номенклатуре товаров и рисков "зависших" денег.