На рынке в Солнечногорске ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на строительном рынке в Солнечногорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что около 13.00 мск 20 марта поступило сообщение о возгорании в торговом помещении, расположенном на территории строительного рынка "Строй Рай".