В Солнечногорске загорелись торговые ряды площадью 1,8 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Площадь пожара в торговых рядах в подмосковном Солнечногорске составляет 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что усилия пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на тушении пожара и защите расположенных рядом зданий. К ликвидации пожара привлечены 42 человека и 15 единиц техники, проводится наращивание группировки.