Cумму софинансирования инициативных проектов увеличили в Смоленской области - РИА Новости, 20.03.2026
11:14 20.03.2026
Cумму софинансирования инициативных проектов увеличили в Смоленской области
Размер ассигнований для софинансирования инициативных проектов увеличился с 20 миллионов рублей до 37 миллионов в Смоленской области в 2026 году, сообщает... РИА Новости, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Размер ассигнований для софинансирования инициативных проектов увеличился с 20 миллионов рублей до 37 миллионов в Смоленской области в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурсный отбор проводится с 2024 года по инициативе губернатора области Василия Анохина.
Третий год региональное правительство предусматривает бюджетные ассигнования на поддержку инициативных проектов, выдвигаемых жителями муниципальных образований для получения финансовой поддержки из областного бюджета. Инициаторами проектов могут выступать ТОС (территориальные общественные самоуправления), инициативные группы граждан или старосты сельских населенных пунктов.
В 2025 году в регионе были внесены изменения в законы об инициативном бюджетировании, которые дали возможность смолянам подавать проекты не только по благоустройству, но и по другим важным общественным инициативам и направлениям. Например, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; организации условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.
Подавать проекты можно было также по таким общественным инициативам и направлениям, как обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта; создание и обустройство культурных и патриотических объектов; организация условий для массового отдыха смолян и обустройства мест массового отдыха населения.
Так, в прошлом году было проведено два конкурсных отбора инициативных проектов. На первом победителями стали шесть муниципальных образований с 10 проектами, во втором — 12 муниципальных образований с 19 проектами, которые будут реализованы в 2026 году.
"Благодаря данному конкурсу на территориях наших муниципальных образований появляются новые детские, спортивные площадки, линии уличного освещения, зоны отдыха, проводится благоустройство общественных пространств", — приводит пресс-служба слова Анохина.
Институт инициативных проектов обладает большим потенциалом, он будет совершенствоваться и развиваться, заключил губернатор.
