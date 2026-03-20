Суд завершил следствие по делу пасынка Стаса Намина о двойном убийстве

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 20 мар - РИА Новости. Московский областной суд завершил следствие по делу пасынка рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Ткаченко по делу о двойном убийстве и 23 марта перейдет к прениям сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу в Мособлсуде прошло судебное заседания по делу об убийстве пасынком Стаса Намина двух человек: тещи и родного сына музыканта. В ходе процесса был допрошен следователь, который возбудил уголовное дело и проводил допрос Ткаченко после совершения убийства. Также судом было отклонено ходатайство защиты об исключении протоколов первого допроса из материалов дела.

"Суд постановил отложить судебное заседание и дать сторонам время для подготовки к прениям сторон до 23 марта", - огласила решение судья.

Ранее на прошлом судебном заседании был допрошен сам Ткаченко. Тогда он заявил, что полностью признает вину в убийствах, но не согласен с их квалификацией. Кроме того, он рассказал, что всегда состоял в плохих отношениях с Наминым, но любил убитых бабушку и брата.

Также ранее защита обвиняемого просила направить Ткаченко на стационарное обследование в институт имени Сербского, полагая, что предыдущие экспертизы могли не выявить у него тяжелого психического расстройства. В обоснование адвокат указала, что у подсудимого зафиксировано не менее десяти сотрясений мозга, в прошлом он лечился в психбольнице после попытки суицида, а также длительное время общается с внутренним голосом, которого называет Зеро.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.