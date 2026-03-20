Ждите сенсаций: почему Тутберидзе не отказала ученику Плющенко - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Фигурное катание
13:40 20.03.2026
Ждите сенсаций: почему Тутберидзе не отказала ученику Плющенко
Ждите сенсаций: почему Тутберидзе не отказала ученику Плющенко
Этери Тутберидзе стала работать сразу с двумя перспективными фигуристами Евгения Плющенко. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем заслуженному тренеру России понадобилось усиление.
фигурное катание
евгений плющенко
этери тутберидзе
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе

Ждите сенсаций: почему Тутберидзе не отказала ученику Плющенко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Этери Тутберидзе стала работать сразу с двумя перспективными фигуристами Евгения Плющенко. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем заслуженному тренеру России понадобилось усиление.

Кто поднял голову?

Российское фигурное катание долгое время жило в тени Этери Тутберидзе. Великий тренер настолько сильно доминировала в женском одиночном, что ассоциации сместились в одну сторону – либо ты в "Хрустальном", либо борешься в лучшем случае за бронзу. Сформировавшийся за годы бренд "фигуристки Тутберидзе" был не абстрактным, а совершенно конкретным – самые универсальные программы, идеально выверенные непрыжковые элементы, непременное усложнение технического контента. Они приезжали на соревнования, и мало кто мог хотя бы попробовать навязать им конкуренцию.
Но в последнее время будто бы пошел тренд на выравнивание сил. То ли остальные потянулись за "Хрустальным", то ли поколение талантливое выросло, то ли все вкупе, но в Финале юниорского Гран-при России группа Этери Георгиевны не взяла в своем коронном виде ни одной медали. Хотя привезла в Челябинск сразу четыре фигуристки.
С одной стороны, в призах юниорский финал закончил представитель "Хрустального" Арсений Федотов – один из лидеров нашего мужского одиночного в своей возрастной группе. Первые два места взяли ученицы Этери Георгиевны и во взрослом финале (Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова). С другой, Алиса и Дарья прокатали с серьезными ошибками, и в какой-то момент начало казаться, что занявшая итоговое третье место Камилла Нелюбова вполне может забрать у них золото.
Камилла Нелюбова
Да и соперничество по юниорам намекает, что другие штабы и правда подняли голову. Если ранее претензии обозначали немногие, то теперь очередь внушительная – Екатерина Моисеева, Сергей Давыдов, Евгений Плющенко, Светлана Панова, Алексей Мишин и так далее. У каждого есть юниорки либо сопоставимого уровня, либо в чем-то даже превосходящие (как минимум София Дзепка, Елена Костылева).
Это не говорит о кризисе, но может стать сигналом на будущее. Рано или поздно кто-то из спортсменов других тренеров дойдет-таки до взрослого уровня в боевом виде – и тогда борьба может стать вполне конкретной.
На что способен Сарновский?

Возможно, именно этой проблемой частично объясняется переход в "Хрустальный" многолетних учеников Плющенко Софии и Никиты Сарновских. Учитывая огромное количество спортсменов в штабе Тутберидзе, вряд ли еще один переход в вакууме имел бы для тренера важное стратегическое значение. Более того – Этери Георгиевна умеет отказывать, что уже неоднократно доказывала. А здесь – приняла.
"Хрустальный" находится на такой стадии развития, когда удерживать безраздельное лидерство без подпитки извне уже не получается. Никита Сарновский переходит в "Хрустальный" в статусе лучшего прыгуна России (недавно выиграл прыжковый чемпионат), способного по крайней мере при внутреннем судействе добиваться больших результатов одним лишь техническим контентом. Компоненты, говоря языком президента нашей федерации Антона Сихарулидзе, Никита пока не натренировал – да по нашим правилам это и не нужно. Уже сейчас он представляет собой готовую боевую единицу. Да, с ограничениями, но при прочих равных он способен дать многое. Особенно если штаб Этери Георгиевны все же сможет скрасить его хореографические несовершенства (а они это умеют как никто в мире).
Фигурист Никита Сарновский
И более того – по нынешним правилам Никита все еще может выступать по юниорам на международном уровне. А это значит, что если двери на мировые старты хотя бы для детей распахнутся в следующем сезоне, Тутберидзе будет бороться за квоту в мужском одиночном усилиями не одного-единственного Федотова.
Никита – вполне себе усиление, способное дать результат здесь и сейчас. Беспроблемный актив, чьи плюсы и минусы хорошо известны и изучены. И есть ощущение, что теперь подобных переходов в "Хрустальный" может стать больше. Стоит ждать сенсаций.
