Ждите сенсаций: почему Тутберидзе не отказала ученику Плющенко

Этери Тутберидзе стала работать сразу с двумя перспективными фигуристами Евгения Плющенко. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем заслуженному тренеру России понадобилось усиление.

Кто поднял голову?

Российское фигурное катание долгое время жило в тени Этери Тутберидзе . Великий тренер настолько сильно доминировала в женском одиночном, что ассоциации сместились в одну сторону – либо ты в "Хрустальном", либо борешься в лучшем случае за бронзу. Сформировавшийся за годы бренд "фигуристки Тутберидзе" был не абстрактным, а совершенно конкретным – самые универсальные программы, идеально выверенные непрыжковые элементы, непременное усложнение технического контента. Они приезжали на соревнования, и мало кто мог хотя бы попробовать навязать им конкуренцию.

Но в последнее время будто бы пошел тренд на выравнивание сил. То ли остальные потянулись за "Хрустальным", то ли поколение талантливое выросло, то ли все вкупе, но в Финале юниорского Гран-при России группа Этери Георгиевны не взяла в своем коронном виде ни одной медали. Хотя привезла в Челябинск сразу четыре фигуристки.

С одной стороны, в призах юниорский финал закончил представитель "Хрустального" Арсений Федотов – один из лидеров нашего мужского одиночного в своей возрастной группе. Первые два места взяли ученицы Этери Георгиевны и во взрослом финале ( Алиса Двоеглазова Дарья Садкова ). С другой, Алиса и Дарья прокатали с серьезными ошибками, и в какой-то момент начало казаться, что занявшая итоговое третье место Камилла Нелюбова вполне может забрать у них золото.

Да и соперничество по юниорам намекает, что другие штабы и правда подняли голову. Если ранее претензии обозначали немногие, то теперь очередь внушительная – Екатерина Моисеева, Сергей Давыдов, Евгений Плющенко , Светлана Панова, Алексей Мишин и так далее. У каждого есть юниорки либо сопоставимого уровня, либо в чем-то даже превосходящие (как минимум София Дзепка, Елена Костылева ).

Это не говорит о кризисе, но может стать сигналом на будущее. Рано или поздно кто-то из спортсменов других тренеров дойдет-таки до взрослого уровня в боевом виде – и тогда борьба может стать вполне конкретной.

На что способен Сарновский?

Возможно, именно этой проблемой частично объясняется переход в "Хрустальный" многолетних учеников Плющенко Софии и Никиты Сарновских. Учитывая огромное количество спортсменов в штабе Тутберидзе, вряд ли еще один переход в вакууме имел бы для тренера важное стратегическое значение. Более того – Этери Георгиевна умеет отказывать, что уже неоднократно доказывала. А здесь – приняла.

"Хрустальный" находится на такой стадии развития, когда удерживать безраздельное лидерство без подпитки извне уже не получается. Никита Сарновский переходит в "Хрустальный" в статусе лучшего прыгуна России (недавно выиграл прыжковый чемпионат), способного по крайней мере при внутреннем судействе добиваться больших результатов одним лишь техническим контентом. Компоненты, говоря языком президента нашей федерации Антона Сихарулидзе , Никита пока не натренировал – да по нашим правилам это и не нужно. Уже сейчас он представляет собой готовую боевую единицу. Да, с ограничениями, но при прочих равных он способен дать многое. Особенно если штаб Этери Георгиевны все же сможет скрасить его хореографические несовершенства (а они это умеют как никто в мире).

И более того – по нынешним правилам Никита все еще может выступать по юниорам на международном уровне. А это значит, что если двери на мировые старты хотя бы для детей распахнутся в следующем сезоне, Тутберидзе будет бороться за квоту в мужском одиночном усилиями не одного-единственного Федотова.