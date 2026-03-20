Глава Росавиации назвал самолет МС-21 будущей заменой Boeing и Airbus - РИА Новости, 20.03.2026
13:09 20.03.2026 (обновлено: 15:13 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/samolet-2081924576.html
Глава Росавиации назвал самолет МС-21 будущей заменой Boeing и Airbus
Глава Росавиации назвал самолет МС-21 будущей заменой Boeing и Airbus - РИА Новости, 20.03.2026
Глава Росавиации назвал самолет МС-21 будущей заменой Boeing и Airbus
Российский лайнер МС-21 является ключевым проектом в авиаотрасли, машина станет в будущем заменой Boeing-737 и Airbus-320, заявил глава Росавиации Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:09:00+03:00
2026-03-20T15:13:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
мс-21
архангельск
boeing 737
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970193377_0:157:2897:1787_1920x0_80_0_0_ae0d4be39e6b1e8a6087ef9171e06088.jpg
https://ria.ru/20260106/samolety-2066613771.html
россия
архангельск
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21, архангельск, boeing 737
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, МС-21, Архангельск, Boeing 737
Глава Росавиации назвал самолет МС-21 будущей заменой Boeing и Airbus

Ядров: самолет МС-21 станет в будущем заменой Boeing-737 и Airbus-320

Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский лайнер МС-21 является ключевым проектом в авиаотрасли, машина станет в будущем заменой Boeing-737 и Airbus-320, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Четвертый проект - это ключевой для всех нас, потому что это среднемагистральная машина, которая в будущем будет заменять Boeing-737, Airbus-320 - это МС-21-310", - сказал Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации самолета ожидается в конце текущего года. В настоящее время самолет МС-21 находится в Архангельске для испытаний в условиях обледенения.
Сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Cамолёт МС-21-310 проходит испытания в условиях естественного обледенения в аэропорту Талаги в Архангельске
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21АрхангельскBoeing 737
 
 
