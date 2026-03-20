12:05 20.03.2026 (обновлено: 12:51 20.03.2026)
Сертификацию самолета Ил-114-300 запланировали на май — июнь
Завершить сертификацию пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в мае-июне текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии... РИА Новости, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Завершить сертификацию пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в мае-июне текущего года, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой коллегии Минтранса РФ.
"Третья задача - это региональная машина Ил-114. Все испытания - летные, стендовые - завершены. Остались ограничения по обледенению, температуре и молниезащите. Планируем, что сертификат на данную машину будет выдан в мае-июне этого года", - сказал Ядров.
Глава Росавиации добавил, что Ил-114 станет заменой региональных самолетов Ан-24 и Ан-26.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
