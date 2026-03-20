Сафонов и Головин вошли в состав сборной на матчи против Никарагуа и Мали

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин и вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Никарагуа и Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
Всего главный тренер Валерий Карпин вызвал в сборную России 31 футболиста:
вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика");
защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев ("Балтика");
полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако");
нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – "Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат").
Впервые в своей карьере в окончательный состав национальной команды вошли 25-летний полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров и 28-летний нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе.
