Сафонов и Головин вошли в состав сборной на матчи против Никарагуа и Мали
11:02 20.03.2026 (обновлено: 11:23 20.03.2026)
Сафонов и Головин вошли в состав сборной на матчи против Никарагуа и Мали
Полузащитник "Монако" Александр Головин и вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин и Матвей Сафонов
Валерий Карпин и Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин и вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошли в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Никарагуа и Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
В последний раз Сафонов играл за сборную России в ноябре в товарищеском матче против команды Перу (1:1). После встречи вратарь покинул расположение сборной и пропустил игру против чилийцев (0:2). Головин принял участие во всех матчах ноябрьского сбора, отметившись голом в ворота команды Перу.
Всего главный тренер Валерий Карпин вызвал в сборную России 31 футболиста:
вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика");
защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Данил Круговой (ЦСКА), Мингиян Бевеев ("Балтика");
полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако");
нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – "Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат").
Впервые в своей карьере в окончательный состав национальной команды вошли 25-летний полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров и 28-летний нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе.
